El peor tiroteo masivo de Suecia deja 10 víctimas y un agresor muertos

OREBRO, Suecia (AP) — El peor tiroteo masivo de Suecia dejó al menos 11 muertos, incluido el tirador, en un centro de educación para adultos al oeste de Estocolmo, mientras los funcionarios advertían que el número de muertos podría aumentar.

El miércoles por la mañana aún no se habían determinado la motivación del tirador, mientras Suecia —donde la violencia armada en las escuelas es muy rara— se recuperaba del ataque.

Las autoridades dijeron el miércoles que tres mujeres y dos hombres, todos con heridas de bala, fueron operados en el Hospital Universitario de Orebro. Todos estaban graves pero estables tras ingresar con lesiones que ponían en riesgo su vida. Otra mujer fue atendida por lesiones menores y estaba estable.

Dos de las víctimas de heridas de bala estaban en cuidados intensivos el miércoles, indicó Jonas Claesson, director regional de salud y servicios médicos. Todas las víctimas eran mayores de 18 años, según las autoridades. El Hospital Universitario de Orebro no recibió más pacientes relacionados con el tiroteo durante la noche.

La escuela, llamada Campus Risbergska, ofrece clases de educación primaria y secundaria para adultos mayores de 20 años, así como clases de sueco para inmigrantes, formación profesional y programas para personas con discapacidad intelectual. Está en las afueras de Orebro, que está a unos 200 kilómetros (125 millas) al oeste de Estocolmo.

El Ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, calificó el tiroteo como "un evento que sacude a toda nuestra sociedad hasta su núcleo".

El rey Carlos Gustavo XVI y el primer ministro, Ulf Kitstersson, ordenaron que las banderas ondearan a media asta en el Palacio Real y edificios del gobierno.

El rey y la reina Silvia viajaron a Orebro, donde visitarían el distrito escolar y asistirían a un funeral en la ciudad, indicó la corona. Kristersson y Strömmer también asistirían.

El tiroteo comenzó el martes por la tarde después de que muchos estudiantes se fueran a casa tras un examen nacional. Los estudiantes se refugiaron en edificios cercanos, y otras partes de la escuela fueron evacuadas después del tiroteo.

Las autoridades trabajaban para identificar a los fallecidos, y la policía dijo que el número podría aumentar. La policía dijo que habían encontrado al tirador muerto en la escuela cuando llegaron. No estaba claro cómo había muerto.

Roberto Eid Forest, jefe de la policía local, dijo que el gran tamaño del recinto hizo que los agentes tardaran mucho tiempo en registrar el campus para asegurarse de que no había más víctimas. Los policías oyeron disparos al llegar y en un principio pensaron que les estaban disparando, dijo.

Eid Forest dijo que seis agentes fueron atendidos por inhalación de humo. No había un incendio señaló, pero las autoridades no tenían claro por el momento qué había provocado el humo.

Los investigadores dedicarían el miércoles a recabar información de testigos y repasar cualquier imagen de video del suceso. La policía no aclaró si el tirador llevaba varias armas.

No hubo advertencias previas, y la policía cree que el perpetrador actuó solo. La policía no ha dicho si el hombre era estudiante de la escuela. No han revelado un posible motivo, pero las autoridades dijeron que hasta el momento no se sospecha de conexiones con el terrorismo.

La policía allanó la casa del sospechoso después del tiroteo del martes, pero no estaba claro de inmediato qué encontraron.

"Hoy, hemos sido testigos de una violencia brutal y mortal contra personas completamente inocentes", dijo el primer ministro a los periodistas en Estocolmo el martes por la noche. "Este es el peor tiroteo masivo en la historia de Suecia. Quedan muchas preguntas sin respuesta, y yo tampoco puedo proporcionar esas respuestas".

"Pero llegará el momento en que sabremos qué sucedió, cómo pudo ocurrir y qué motivos podrían haber estado detrás de ello. No especulemos", dijo.

Aunque la violencia armada en las escuelas es muy inusual en Suecia, en los últimos años varias personas resultaron heridas o asesinadas con otras armas como cuchillos o hachas en varios incidentes.