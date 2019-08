Un bebé muere y dos hombres desaparecen en accidente acuático en Nicaragua

Un bebé de tres meses de nacido murió y dos hombres desaparecieron en un accidente acuático en un río del este de Nicaragua, informó este martes una fuente gubernamental.



El bebé murió por sumersión y los hombres desaparecieron al volcarse un cayuco (canoa) del servicio de transporte colectivo local, en el que viajaban 23 pasajeros, sobre el río Tuma, ubicado en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), donde la vía acuática es la más efectiva para transitar.



La canoa se volcó minutos después de zarpar de la comunidad de San Pedro del Norte, para dirigirse hacia Kaskita Batení, en dirección oeste, según un informe preliminar.



El pasajero Porfirio Pérez, de 42 años, y el capitán Ricardo Angulo, de 43 años, desaparecieron al ser arrastrados por la corriente, de acuerdo con el primer reporte.



Aunque el bebé fue recuperado en el momento, ya estaba sin vida, confirmaron sus padres, Rosalina García López y Alfredo Winchan Angulo, quienes sobrevivieron al naufragio.



Los desaparecidos no han sido encontrados este martes a pesar de que las labores de búsqueda se mantienen.



Las autoridades nicaragüenses no brindaron información sobre las causas del accidente, aunque manejan dos posibilidades, una basada en un posible sobrepeso del cayuco, y otra en que la fuerte corriente pudo haber hecho que el capitán perdiera el control de la embarcación.



Aunque en Nicaragua las autoridades han reportado la presencia de lluvias dispersas, el mal tiempo no ha sido considerado entre las causas del naufragio.



La Fuerza Naval no había emitido ningún aviso por mal tiempo ni había prohibido los zarpes el lunes.



Aunque los accidentes acuáticos ocurren todos los años en Nicaragua, la mayoría de estos suceden frente a las costas del mar Caribe, el océano Pacífico y en el Golfo de Fonseca, ubicado en el noroeste del país.