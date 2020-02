Un "error de código", el responsable del descalabro de las primarias demócratas en Iowa

Washington, EEUU (EFE).- Un "error de código" en la aplicación empleada ayer para recoger el recuento de los caucus demócratas en Iowa es el responsable del retraso en la publicación de los resultado de esta primera elección para escoger el candidato a los comicios presidenciales de la que todavía no se conocen los resultado, informó este martes el Partido Demócrata del estado.



"Mientras que la aplicación guardaba los datos acertadamente, solamente reportaba una parte de estos datos. Hemos determinado que esto se debe a un error de código en el sistema de información. Este problema ha sido identificado y solucionado", dijo el presidente de Partido Demócrata en Iowa, Troy Price, en un escrito que contradecía la primera afirmación del partido, que negaba cualquier vinculo del retraso con este nuevo procedimiento.

El uso de una aplicación móvil, que según el diario local Des Moines Register está ligada a dos ex miembros de la campaña de Hilary Clinton en 2016, suponía un cambio respecto al canal habitual de comunicación entre el partido Demócrata de Iowa y los responsables de los más de 1,600 caucus: el teléfono.

Como consecuencia de este error, los resultado de los caucus no solo no fueron revelados durante la noche electoral -en 2016 ya se tenían casi todos los datos mucho antes de la media noche-, si no que además no habían sido publicados pasadas las dos del mediodía en Iowa, 19 horas después de que empezara esta proceso de votación en el que solo acostumbran a participar entorno a 150 mil personas.

En un principio, los resultados se esperaban el lunes alrededor de las 22.00 hora local (04.00 GMT del martes), ante la expectación nacional, dado que el pequeño estado del medioeste de EE.UU. es el primero en el que los aspirantes se ven con los votantes.

Sin embargo, estos resultados no fueron publicados y los demócratas anunciaron este martes que serían divulgados parcialmente a las 16:00 hora local (22:00 GMT).

La aplicación empleada por el partido demócrata de Iowa ha sido desarrollada por Shadow Inc, una empresa ubicada en Denver (Colorado) que, según informa The New York Times, suele ser también empleada por la sucursal del partido en Nevada, donde se celebran los próximos caucus -solo hay tres en todo el proceso- en dos semanas.

Sin embargo, los demócratas de este estado ya comunicaron hoy que no tienen la intención de emplear la misma aplicación o desarrollador que en Iowa.

Personas cercanas al proceso de organización de los caucus en este estado del oeste del país, afirmaron hoy a medios locales que la aplicación se había desarrollado con prisas en los últimos dos meses y que apenas se había probado antes del 3 de febrero.

El caos generado por el error se acrecentó por la introducción de otra novedad presentada este año, la publicación de los datos del primer y segundo recuento además del total de delegados obtenidos, el único dato que se anunciaba hasta ahora.