Un español de 59 años consigue trabajo gracias a un video viral de su hijo

Un español de 59 años consiguió trabajo gracias a un video que publicó su hijo, que se hizo viral en internet y en los medios de comunicación, para denunciar la discriminación por razones de edad que sufría su padre cuando buscaba empleo.



El pasado 2 de abril el joven catalán de 26 años Jordi Pascual Jalón subió a Youtube un video titulado "Que no te engañen. Ésta es la realidad del empleo en España", en el que enseñaba las dificultades que su padre encontraba en entrevistas de trabajo.



Cuando el hombre decía que tenía 59 años, era descartado para el puesto laboral, a pesar de su amplia experiencia en gestión empresarial.



La iniciativa consiguió miles de reproducciones en pocos días e innumerables comentarios en las redes sociales con el lema #Contrataamipadre.



En declaraciones a Efe, Pascual lo celebró este viernes: "Desde que salimos en todos los medios de comunicación, me convertí en el 'jefe de prensa' de mi padre para gestionar todos los correos electrónicos y las entrevistas de trabajó que recibíamos".



Fueron más de 600 correos electrónicos, de los cuales unos 200 eran propuestas para reunirse.



Jordi Pascual padre, que ha estado "muy ajetreado", según su hijo, asistió a cerca de 30 entrevistas, que finalizaron en 15 propuestas firmes de trabajo.



"Hubo una empresa que se mostró especialmente interesada, incluso hablaron con nuestros familiares a través de las redes sociales", cuenta sorprendido el joven.



Y es en esa compañía familiar de servicios donde Jordi Pascual "ejercerá de mano derecha de la dirección y aportará todo lo que sabe sobre cuestiones empresariales", aseguró el hijo.



Ante las numerosas peticiones de ayuda que llegaron después que el vídeo se hiciera viral, el joven tiene en mente iniciar una plataforma para "ayudar a otras personas que también hayan sido discriminadas por su edad".



"Como hijo, sé lo que hemos sufrido en casa a nivel de ansiedad por no encontrar trabajo", lamentó.



Su padre, que tiene tres licenciaturas universitarias y dos títulos de máster, llevaba desde 2010 sin trabajo, tras perderlo en plena crisis económica española.