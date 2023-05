Un hombre se cuela entre los guardaespaldas del canciller alemán y lo abraza

BERLÍN (AP) — La policía alemana quedó en vergüenza después de que un hombre se coló entre los guardaespaldas del canciller alemán Olaf Scholz y luego le dio un fuerte abrazo, mientras el jefe de gobierno se preparaba para abordar un avión en el aeropuerto de Fráncfort.



El periódico sensacionalista Bild informó el viernes que los guardaespaldas de Scholz se percataron de su falla poco después y persiguieron al hombre.

En un comunicado, la policía federal dijo que el hombre fue detenido. Nadie resultó herido, pero se inició una investigación sobre la brecha de seguridad, informó la policía.

La oficina de Scholz confirmó el incidente, que ocurrió el miércoles por la noche cuando Scholz regresaba a Berlín luego de una celebración por el 25 aniversario del Banco Central Europeo.

"El encuentro y el abrazo en el aeropuerto de Fráncfort (...) de hecho no fue planeado por el canciller", dijo a los periodistas en Berlín el portavoz de Scholz, Wolfang Buechner.

"Como tal, fue una sorpresa para él, pero no fue un problema grave en esta situación particular", agregó. "El canciller no se sintió amenazado en ningún momento".

Buechner aseguró que Scholz sigue teniendo "plena confianza en el trabajo de la policía. Sin embargo, hay preguntas en torno a este incidente y serán investigadas cuidadosamente".