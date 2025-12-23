logo pulso
Un muerto por intensa lluvia en California

Por EFE

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Un muerto por intensa lluvia en California

Los Ángeles, Cal.- Al menos una persona murió debido a las intensas lluvias que afectan a California, y que se esperan se intensifiquen en los próximos días, lo que ha obligado a las autoridades meteorológicas a emitir alertas por posibilidad de inundaciones y deslaves.

Un río atmosférico que afecta el norte del estado se cobró su primera víctima mortal, en Redding, una ciudad cercana a la capital de California, Sacramento, donde los bomberos y la policía han realizado decenas de rescates acuáticos debido a las inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo este lunes en un comunicado que "se esperan inundaciones en zonas urbanas y arroyos debido a las fuertes lluvias", en el área de la Bahía.

El NWS ha emitido una alerta de inundación para gran parte del sur de California, que entrará en vigor el martes por la tarde, con pronósticos de que la intensidad de lluvia alcance una pulgada (2,54 centímetros) por hora, lo que podría marcar récords en acumulación.

También se esperan fuertes vientos con ráfagas de entre 64 y 96 kilómetros en los condados de Los Ángeles y Ventura.

Las zonas de mayor altitud, como la Sierra Nevada, se verán afectadas por fuertes nevadas.

