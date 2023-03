Un récord de 630,000 israelíes protestan contra la polémica reforma judicial

JERUSALÉN (EFE).- Un récord de 630,000 personas salieron a las calles de las principales ciudades de Israel para protestar contra la polémica reforma judicial, en el duodécimo sábado consecutivo de manifestaciones, el mismo día que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, pidió públicamente paralizar esa legislación, el primer miembro del gobierno en hacerlo.



La manifestación central en Tel Aviv congregó a unas 300,000 personas; en Haifa se manifestaron 65,000 personas, 22,000 en Jerusalén y 20,000 en Beersheva; mientras que hubo protestas en más de 120 puntos diferentes del país, según los datos del Movimiento Paraguas de Resistencia contra la Dictadura en Israel, que aglutina a varios grupos civiles convocantes.

La Policía detuvo a al menos 3 personas en Tel Aviv cuando decenas de manifestantes bloquearon la autopista Ayalon, una de las arterias principales de la ciudad, y sacaron los cañones de agua para dispersar la concentración.

Después de doce sábados consecutivos de masivas manifestaciones desde que se anunciara la polémica reforma judicial, que busca aumentar el control del gobierno sobre la Justicia y mermar la independencia de ésta, el movimiento de protesta toma cada vez más fuerza, mientras esta legislación avanza en la Knéset (Parlamento israelí).

"Lo digo en voz alta y públicamente, por el bien del Estado de Israel y de nuestros hijos, debemos frenar este proceso legislativo", afirmó en una intervención televisada Gallant, líder de uno de los ministerios clave en Israel y veterano del conservador Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Se trata de la primera declaración pública de un miembro del gobierno que se muestra abiertamente en favor de paralizar temporalmente la tramitación en el Parlamento de las leyes que integran la reforma judicial, para paliar la fractura social que ha provocado y promover un diálogo.

"No nacimos ayer y no estamos protestando por la congelación temporal del golpe judicial. No nos dormiremos. Exigimos la derogación total de la legislación y, hasta entonces, la lucha solo se intensificará", indicaron los organizadores de las protestas tras la intervención de Gallant.

Dos diputados y figuras influyentes del Likud, Yuli Edelstein y David Bitan, respaldaron el llamado del ministro de Defensa para detener la reforma judicial, aunque una de sus leyes fundamentales, la de elección de los jueces -que da al gobierno control casi total en el comité de selección de los mismos- está previsto que se aprueba la próxima semana.

De hecho, por ello, los grupos civiles que convocan las protestas han llamado a toda una "semana de parálisis" con paros y protestas todos los días en varias ciudades, especialmente frente a las casas y oficinas de ministros y legisladores de la coalición y en la Knéset, el día que se apruebe la ley de la elección de jueces, previsiblemente el miércoles.

La amplia contestación social a la reforma, que viene desde importantes sectores como el bancario, el empresarial, el jurídico, el intelectual e incluso el militar, ha provocado las mayores protestas de la historia de Israel, que se prolongan por doce semanas consecutivas.