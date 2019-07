Una investigación judicial esclarecerá la muerte del francés Vincent Lambert

El fiscal de Reims, Matthieu Brourrette, explicó en conferencia de prensa que la investigación no presupone que se haya cometido ninguna infracción ni va dirigida contra el equipo médico que se ha ocupado de Lambert, encabezado por el doctor Vincent Sánchez.



Brourrette subrayó que no es consecuencia de la denuncia contra Sánchez que presentaron los padres, que se negaban a que se le retirara la alimentación e hidratación artificales, y destacó que no hay ningún procedimiento abierto en contra del doctor.



El procedimiento "es el más neutro y el que permite realizar investigaciones útiles a la manifestación de la verdad" y "tiene como único objetivo conocer las razones de la muerte", dijo.



Para evitar cualquier suspicacia sobre una posible connivencia de los forenses con los médicos que le trataron, la autopsia no se realizará en Reims, en cuyo hospital universitario se produjo el fallecimiento, sino que se llevará a cabo el viernes en el Instituto Forense de París.



Se hará también un examen toxicológico del cuerpo de Lambert para determinar qué sustancias se le administraron.



Una vez finalizada esa autopsia con la que se espera comprobar que se ha cumplido la normativa en el fin de los tratamientos que condujo a la muerte, el cuerpo será entregado a su esposa, Rachel Lambert, que ha sido la tutora legal y consideraba que mantener en vida a su marido era ensañamiento.

El representante del Ministerio Público señaló que se decidió efectuar la autopsia para evitar tener que exhumar el cuerpo en el futuro, en caso de que otros procedimientos judiciales lo hubieran exigido.La Fiscalía tiene intención de interrogar a los miembros del equipo médico y de la familia.Los padres han reiterado, a través de sus abogados, su voluntad de llevar ante los tribunales a los médicos, amenazando con denunciarlos por "asesinato con premeditación".