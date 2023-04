Díaz-Canel llama a Harry Belafonte "amigo solidario e inolvidable" de Cuba

La Habana, 25 abr (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este martes sus condolencias por la "dolorosa partida" del artista estadounidense Harry Belafonte, a quien calificó como "amigo solidario e inolvidable" de la isla.

"Con la dolorosa partida de Harry Belafonte, EE.UU. y el mundo pierden a un artista y ser humano extraordinario, y el pueblo de Cuba despide a su amigo solidario e inolvidable. Lleguen nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos", escribió el mandatario cubano en Twitter.

El cantante, actor y activista por los derechos civiles Harry Belafonte, quien en la década de 1950 rompió barreras raciales en Estados Unidos, falleció este martes a los 96 años en Nueva York, su ciudad natal.

Díaz-Canel dedicó un segundo tuit a resaltar la figura de Belafonte como "un amigo entrañable de Fidel (Castro, líder revolucionario y expresidente) y de Cuba", así como "gran artista y activista estadounidense que defendió la justicia como un auténtico revolucionario".

"Entonemos 'We are The world', himno contra el hambre que fue idea suya, para celebrar su valiosa vida", añadió el presidente de Cuba.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, manifestó en la misma red social que la muerte de Belafonte "duele", al trasmitir sus condolencias a familiares y allegados del artista afroamericano.

Además destacó que fue "un hombre que puso su arte y su vida al servicio de las causas más nobles, haciendo del mundo un lugar mejor" y se dijo "honrado por su amistad".

Entre las reacciones de los medios estatales cubanos, la agencia Prensa Latina dijo que con la muerte del reconocido actor y músico norteamericano "Cuba pierde a un gran amigo, siempre dispuesto a salvar los lazos de amistad entre los pueblos de ambas naciones".

"A pesar de la hostilidad que ha caracterizado la política de las diferentes administraciones de Estados Unidos en las últimas seis décadas, el laureado artista fue uno de los precursores de los puentes de solidaridad con la isla caribeña y el fortalecimiento de los vínculos entre sus intelectuales", señaló.

Recordó que en julio de 2020 Belafonte fue condecorado con la "Medalla de la Amistad", otorgada por el Gobierno cubano, así como sus visitas a la isla a partir de 1979, en las que se reunió más de una vez con Fidel Castro.

Nacido en el barrio neoyorquino de Harlem en 1927 y de ascendencia jamaicana, Belafonte saltó a la fama en 1956 con el exitoso álbum de música caribeña "Calypso", que popularizó canciones como "Day-O (The Banana Boat Song)" y "Jamaica Farewell".

También intervino en varias películas y se vinculó al movimiento por los derechos civiles, en el que tuvo como amigo personal al reverendo Martin Luther King.