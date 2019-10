Una parte del glaciar alpino del Mont Blanc acelera su deslizamiento

El sector frontal del glaciar Planpincieux, en el pico Mont Blanc de los Alpes, aceleró hoy su deslizamiento hasta alcanzar un ritmo de un metro por día, aunque no se ha producido ningún desprendimiento "significativo" en las últimas horas.



Así consta en el boletín de seguimiento de este glaciar situado en este pico de los Alpes entre Italia y Francia, concretamente en la cara que da al valle de Courmayeur, en la región italiana de Valle de Aosta (norte).



El mes pasado las autoridades italianas advirtieron de que el glaciar se estaba derritiendo y corría el peligro de derrumbarse y caer al valle, por lo que se empezó a controlar su evolución con sistemas de radar y fotográficos.



Los últimos datos indican que el sector A, la parte más avanzada del bloque de hielo que discurre montaña abajo, "ha registrado una nueva aceleración hasta alcanzar valores máximos de velocidad de cien centímetros al día".



Sin embargo, los sector B y C, con unos 250.000 metros cúbicos estimados, se deslizan a una "velocidad constante" respecto a los datos precedentes, a 15 y 30 centímetros por día respectivamente.



Esto, sin embargo, a pesar de la caída de las temperaturas de la última noche, entre los cero grados centígrados y los tres bajo cero y hasta los cinco al mediodía de hoy.



Esta noche se esperan débiles nevadas a partir de los 2.100 metros y el cero térmico llegará a la cuota de los 3.200 metros.



El secretario general de la Fundación Montaña Segura, Jean Pierre Fosson, que controla la evolución de la situación, explicó que en las últimas veinticuatro horas no se han producido derrumbes o desprendimientos "significativos".



Cuando el pasado mes se dio la voz de alarma sobre el deslizamiento del hielo, las autoridades locales ordenaron el cierre de las carreteras que podrían verse afectadas como medida de precaución.



La NASA publicó ayer miércoles una fotografía comparativa tomada por el satélite Landsat que demuestra la pérdida de masa de este glaciar durante treinta años, entre el 18 de agosto de 1985 y el 25 de agosto de 2019, según los expertos a causa del cambio climático.



La agencia espacial estadounidense explica en su portal dedicado a la Observación Terrestre que el glaciar colgante Planpincieux, al igual que otros del macizo del Mont Blanc, "ha ido perdiendo hielo a medida que la temperatura del aire aumentaba constantemente en Europa".