Unidad, el mensaje de los demócratas

Washington.- El lema que el Partido Demócrata eligió para su convención política de este año es "Uniendo Estados Unidos". Es la máxima aspiración de un partido en plena efervescencia y con encuestas que auguran una victoria electoral; un partido que ve cómo esa unidad contra un rival común, el presidente Donald Trump, es fundamental para intentar llegar a la Casa Blanca en la elección del 3 de noviembre.

No hay frase más unificadora entre los estadounidenses que el "We, the People" (Nosotros, el Pueblo) que encabeza su texto constitucional, y por eso no fue casualidad que fuera el tema de la jornada inaugural del cónclave para coronar al exvicepresidente Joe Biden. La unidad en torno a una figura que tiene que recomponer el alma partida de la nación a manos de Trump no sólo es la estrategia, es el objetivo.

"El futuro de nuestra democracia está en juego (...) Debemos unirnos, derrotar a Trump y elegir a Joe Biden y Kamala Harris como nuestros próximos presidente y vicepresidenta. El precio del fracaso es demasiado grande", dijo Bernie Sanders.

"Conozco a Joe (...) sabe lo que se necesita para rescatar la economía, hacer retroceder una pandemia y liderar al país", aseguró por su parte la exprimera dama Michelle Obama, oradora estrella de la jornada inaugural de la primera convención política totalmente virtual, vista a través de pantallas desde el sofá.

También hubo espacio para hablar contra el racismo, y recordar a George Floyd.