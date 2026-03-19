Unos 90 barcos cruzan el estrecho de Ormuz
Hong Kong.- Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán y el país aún está exportando millones de barriles de petróleo en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.
Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos "clandestinos", con los que eluden las sanciones y la supervisión de los gobiernos occidentales y que probablemente tienen vínculos con Irán, indicó la firma de datos marítimos Lloyd´s List Intelligence. Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, en la medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.
La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz —una vía para el transporte mundial de petróleo y gas que suministra aproximadamente una quinta parte del crudo del mundo— se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.
Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde marzo.
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