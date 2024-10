Impacto de Israel en la ayuda humanitaria de UNRWA

NACIONES UNIDAS (AP) — Naciones Unidas enfatizó el martes que si Israel implementa nuevas leyes que cortan lazos con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, el gobierno israelí tendrá que satisfacer las necesidades de la población según el derecho internacional.

El secretario general, António Guterres, dijo en una carta obtenida por The Associated Press que no hay otra alternativa a la agencia, conocida como UNRWA. Ha sido un salvavidas durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, y la legislación israelí "tendrá consecuencias devastadoras para los refugiados palestinos" en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, dijo.

Las agencias de la ONU para infancia, salud y migración también enfatizaron que UNRWA es la "columna vertebral" de las operaciones del organismo mundial en Gaza, donde la gente ha dependido de su ayuda alimentaria de emergencia y centros de salud durante la guerra de más de un año, que ha matado a decenas de miles y dejado gran parte del enclave en ruinas.

Las Naciones Unidas se sienten alentadas por las declaraciones de apoyo a UNRWA de todos los sectores y países, dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, y "apreciaríamos mucho los esfuerzos de cualquier estado miembro para ayudarnos a superar este obstáculo".

Israel ha alegado que algunos de los 13.000 empleados de UNRWA en Gaza participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023 de Hamás que desencadenaron la guerra. También ha acusado a cientos de empleados de UNRWA de tener vínculos con milicias y dijo que ha encontrado activos militares de Hamás en o bajo las instalaciones de la agencia.

Las nuevas leyes de Israel

Dos leyes aprobadas el lunes podrían impedir que UNRWA continúe su trabajo. Incluso Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, se unió a muchos gobiernos y organizaciones humanitarias para oponerse a las medidas, que entrarán en vigor en tres meses.

Guterres envió la carta el martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para exponer sus preocupaciones.

Según el derecho humanitario internacional, Israel está obligado como potencia ocupante a asegurar que se cubran las necesidades de los palestinos, lo que incluye alimentación, atención médica y educación, dijo Guterres. Y si Israel no está en condiciones de satisfacer esas necesidades, tiene la obligación de permitir y facilitar las actividades de la ONU, y "UNRWA es el principal medio por el cual se suministra asistencia a los refugiados palestinos", dijo.

Si las actividades de UNRWA se restringen o se detienen, el secretario general dijo que Israel tendría que llenar el vacío "para asegurar que se satisfagan las necesidades de la población".

"De lo contrario, estaría violando el derecho internacional", dijo Dujarric, el portavoz de la ONU.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, respondió a la carta diciendo que "en lugar de condenar a UNRWA por hacer la vista gorda al terrorismo y en algunos casos participar en el terrorismo, la ONU en cambio condena a Israel".

Afirmó en un comunicado que UNRWA no está interesada en proporcionar ayuda humanitaria a Gaza, calificándola de "nada más que un brazo de Hamas que opera bajo la apariencia de las Naciones Unidas".

"Israel continuará facilitando la ayuda humanitaria en Gaza de acuerdo con el derecho internacional", dijo Danon, "pero UNRWA ha fallado en su mandato y ya no es la agencia adecuada para este trabajo".

Consternación de las agencias de la ONU

El portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Tarik Jasarevic, dijo que los trabajadores de salud de UNRWA han proporcionado más de 6 millones de consultas médicas durante el último año. También ofrecieron vacunaciones, vigilancia de enfermedades y cribado para la malnutrición, y el trabajo de UNRWA "no podría ser igualado por ninguna agencia, incluida la OMS", dijo.

Jeremy Laurence, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, dijo que "sin UNRWA, la entrega de alimentos, refugio, atención médica, educación, entre otras cosas, a la mayoría de la población de Gaza se detendría".

UNRWA fue establecida por la Asamblea General de la ONU en 1949 para proporcionar alivio a los palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus hogares antes y durante la guerra árabe-israelí de 1948 que siguió a la creación de Israel, así como a sus descendientes.

Israel enfrenta críticas

Coincidiendo con la aprobación de las leyes israelíes, Noruega anunció el martes que pedirá a la Asamblea General de 193 naciones que solicite un fallo del máximo tribunal de las Naciones Unidas sobre si Israel está obligado a facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos por parte de organizaciones internacionales, incluida la ONU.

La Corte Internacional de Justicia condenó en julio el control de Israel sobre los territorios palestinos, declarando su ocupación ilegal. La opinión no vinculante instó a Israel a poner fin a su ocupación y detener inmediatamente la construcción de asentamientos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, dijo a la AP que la política de Israel está haciendo cada vez más difícil para los palestinos acceder a asistencia vital. Dijo que Noruega argumentará que incluso si la ocupación de Israel es ilegal, tiene obligaciones, "y creemos que estas no se están cumpliendo".

Guterres le dijo a Netanyahu que, aunque las leyes israelíes prohíben cualquier actividad de UNRWA "dentro del territorio soberano del Estado de Israel", la ONU considera que Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental forman parte del territorio palestino ocupado e Israel no tiene soberanía debido a su ocupación.

Mientras tanto, en la reunión periódica del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio, este mes abierta a todos los miembros de la ONU, los oradores apoyaron a UNRWA y prácticamente todos pidieron ceses al fuego inmediatos en Gaza y Líbano.

La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, expresó su profunda preocupación por la legislación israelí, diciendo: "en este momento no hay alternativa a UNRWA cuando se trata de entregar alimentos y otra ayuda vital en Gaza".

También instó a Guterres "a crear un mecanismo para revisar y abordar las acusaciones de que el personal de UNRWA tiene vínculos con Hamás y otros grupos terroristas".

Dujarric, el portavoz de la ONU, dijo que su organismo de control interno está trabajando en eso. Señaló que se estaba analizando "con mucha seriedad" una carta del gobierno israelí de la semana pasada que planteaba cuestiones específicas no divulgadas.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, fue más allá y advirtió que la legislación israelí "representa riesgos para millones de palestinos que dependen de UNRWA para servicios esenciales".

Miller reiteró que Estados Unidos se opone a la legislación y la discutirá con Israel en los próximos días. Señaló que su entrada en vigencia podría tener consecuencias bajo la ley y política estadounidense, en referencia a una carta que el secretario de estado, Antony Blinken, y el secretario de defensa, Lloyd Austin, enviaron a sus homólogos israelíes diciendo que la ayuda humanitaria debe aumentar o el país corre el riesgo de perder asistencia militar.