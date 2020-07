Urgen estrategias para encarar Covid en América Latina

Dado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) prevé que para octubre en América Latina podrían ocurrir más de 438 mil muertes por el Covid-19, urge que los gobiernos diseñen una estrategia para encarar las problemáticas de esta pandemia.

La presidenta del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso local, Jannete Guerrero Maya, expresó que "son desafiantes" los retos para América Latina frente a los escenarios de incertidumbre que trajo el Covid-19. Recordó las palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, "al día de hoy el epicentro del virus se encuentra en el Continente Americano, donde se ha registrado más de 50% de los casos en el mundo". Por ello, fue como organizó el "Diálogo Virtual, Experiencias locales en América Latina y el Caribe frente al Covid-19", donde representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Colombia, así como de los gobierno federal y de la Ciudad de México, compartieron experiencias y prácticas relevantes ejecutadas por sus gobiernos. Cada uno de los participantes abordó temas como atención de personas vulnerables, movilidad, cooperación internacional y cultura, así como el cambio de paradigma e innovación para transitar a una nueva normalidad, a fin de fortalecer las acciones para el manejo de la pandemia de Covid-19 en los próximos meses.

En este marco, Martin Borrego Llorente, director general para América Latina del Sur, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció que la pandemia no discrimina a nadie, además refuerza las desigualdades que ya existían, por lo que es necesario encontrar mecanismos de cooperación entre los países y de mejores prácticas para evitar las lamentables muertes. "Hemos logrado repatriar a nuestros connacionales, con el apoyo de los países en que quedaron varados. Por el bien común, hicimos acuerdos con líneas aéreas, con transporte terrestre, no importaban si eran uruguayos, argentinos y chilenos. Todos los países participamos en el mismo esfuerzo", reveló. Alberto Uribe Camacho, director general de Coordinación Política de la Cancillería, reconoció el esfuerzo de los gobiernos locales por el trabajo conjunto que han realizado más de 50 ciudades.

Para la coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno capitalino, Diana Alarcón González, es importante la universalización en la provisión de los servicios básicos, por lo destaca la cooperación entre la Zona Metropolitana y el Gobierno federal, para que los servicios básicos, como hospitales, médicos y los servicios de salud, fueran posibles para enfrentar la pandemia. "Logramos garantizar un ingreso mínimo a las familias, para que pudieran quedarse en casa durante el confinamiento, además de proteger la salud de las personas y ayudar en la reinserción laboral", dijo la funcionaria. Más adelante, Luis Álvaro Salles Aguiar, secretario de Relaciones Internacionales de Sao Paulo, Brasil, explicó que esta ciudad tiene el mayor número de casos de Covid-19 en su país, "y desde enero pasado la alcaldía ha estado actuando estratégicamente para superar esta pandemia", afirmó.

"La pandemia trajo nuevos desafíos en salud pública y asistencia social. Las premisas que manejamos fueron: No dejar a nadie sin atención hospitalaria, no dejar a nadie pasar hambre y aquellos que desafortunadamente fallezcan que tengan un funeral digno", por lo que sostuvo que los gobiernos deben actuar con responsabilidad para cuidar a los ciudadanos.

En tanto, Ximena Giraldo, gerente de Servicios de la Ciudad y Medio Ambiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Perú, señaló que esta ciudad ha tenido que reaccionar ante la profunda desigualdad social, que ha tenido como efecto el confinamiento, "pues hemos tenido 330 mil casos positivos y 70% está en Lima, por lo que desarrolló un plan de emergencia ante la pandemia", reveló.

A su vez, Juan Canesa, prosecretario general de la Intendencia de Montevideo, Uruguay, agradeció las experiencias expuestas, "pues estos intercambios son buenos, porque permiten aprender de nuestros hermanos de América Latina. En Uruguay la situación es diferente, la pandemia aún no llega como con ustedes, pues contamos apenas 30 personas fallecidas en cuatro meses en todo el país, pero sabemos que llegará", destacó.

Luz Amparo Medina Gerena, directora Distrital de Relaciones Internacionales de Bogotá, Colombia, indicó que la estrategia desarrollada por la alcaldesa, Claudia López, se enfocó en tres aspectos: salud pública, social y transporte, donde el tema del cuidado a la salud fue el centro de discusión y de las medidas adoptadas.

Además, comentó, el fortalecimiento de la información pública epidemiológica, el autocuidado, las alianzas con el sector privado, la implementación de un sistema de datos para hacer intervenciones focalizadas, y el intercambio de conocimientos y proyectos. Detalló que entre las medidas reseñadas, destacan el aumento en la aplicación de pruebas hasta llegar a 6 mil al día, donde uno de cada tres personas fue positivo a Covid-19. Asimismo, la creación del programa "Bogotá en Casa", que ha beneficiado a más de 500 mil familias en cuarentena con apoyos económicos y de alimentación, así como la ampliación de la infraestructura de ciclovías, que pasó de 80 a 108 kilómetros, para desincentivar el uso del transporte público.

Por su parte el diputado Eugenio Casielles, vicepresidente de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, Legislatura, de Buenos Aires, Argentina, reconoció que el impacto mayor se ha dado en el ámbito social y económico, aunque la pandemia no ha sido grave. Aseguró que ellos esperaban un mayor número de contagios y fallecidos, por lo que como medida preventiva, adquirieron respiradores y habilitaron camas, que, a la fecha, no se han utilizado en su totalidad. Señaló que entre las medidas adoptadas, están: cuarentena indefinida, en etapas y regionalizada de acuerdo con el número de casos reportados, y deshabilitación del turismo interno; en lo económico, austeridad en el gobierno, cancelación de contrataciones estatales, "y lo que se está votando en la sesión de hoy, el alivio fiscal para permitir condonación de intereses moratorios y pago de impuestos".