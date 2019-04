Uruguay y Colombia exportan cannabis médico a Alemania

Una empresa uruguaya y otra colombiana lograron concretar la primera exportación de cannabis medicinal latinoamericano hacia Europa, según se anunció el miércoles en Uruguay y Alemania.

La exportación de flores secas y extracto de cannabis para uso farmacéutico estará a cargo de la empresa uruguaya Fotmer y la colombiana Clever Leaves.

"Me siento muy orgulloso y todos aquí lo estamos", dijo a The Associated Press el principal directivo de Fotmer, el estadounidense Jordan Lewis. "Esto pone a Uruguay en el mapa del mundo del cannabis farmacéutico. Hoy Alemania representa el mayor mercado en Europa y tienen los estándares de calidad más altos del mundo".

La empresa de Lewis está instalada en Uruguay y es financiada con capitales locales y estadounidenses.

Lewis dijo que se estima que hay actualmente 700.000 alemanes que usan productos farmacéuticos derivados de la marihuana.

"Es un mercado que está creciendo y Uruguay está en condiciones de transformarse en un importante proveedor a nivel mundial", agregó.

En un comunicado de prensa emitido en Alemania, el CEO de la compañía Cleaver Leaves, Andrés Fajardo, señaló que la exportación demuestra "que el mercado colombiano puede alcanzar los estándares internacionales y producir cannabis medicinal de alta calidad".

Clever Leaves espera producir 29.000 kilos de flores secas de marihuana en 2019 y elevar esa cifra a 77.000 en 2020. Hoy emplea a más de 300 personas.

La firma alemana que adquirió el cannabis latinoamericano, Cansativa GmbH, emitió un comunicado en el que señaló que es la primera vez que una empresa europea importa cannabis medicinal de América Latina.

"La importación de cannabis medicinal allana el camino y nos coloca un paso más cerca de comercializar cannabis medicinal in Alemania", señaló Benedikt Sons, cofundador y director de Cansativa. "También destaca nuestra capacidad para importar productos de cannabis medicinal desde otros países, además de Holanda y Canadá".

Agregó que Clever Leaves y Fotmer fueron elegidas por ser las dos empresas mejor calificadas entre las productoras de cannabis medicinal de América Latina.

El cannabis cultivado en Uruguay y Colombia será sometido a diferentes pruebas de laboratorio en Alemania, entre otros para testear sus propiedades microbiológicas y su ausencia de restos de pesticidas y metales pesados.

Lewis dijo que llegó a Uruguay para introducirse en el terreno desconocido de una industria sin precedentes en el mundo.

El secretario de la Junta de Drogas de Uruguay, Diego Olivera, dijo a la AP, que el anuncio es "la confirmación de que nuestro país puede estar a la vanguardia de un mercado sumamente exigente como el de los productos medicinales, que exige procesos de calidad, tecnología y conocimiento intensivo".

Transformarse en líder en la exportación de marihuana medicinal es una gran apuesta del pequeño país sudamericano. Cuando en diciembre de 2013 el país se convirtió en el primero del mundo en regular el mercado del cannabis desde su siembra hasta su venta al público, el gobierno vaticinó que eso traería una ola de inversiones y desarrollo económico.

Fotmer ya invirtió siete millones de dólares en laboratorios y cultivos, y emplea a 80 personas fijas y otras 100 cuando se cosecha y se secan las flores.

A partir de las flores secas de cannabis se extrae un aceite que permite fabricar pastillas, cremas, pomadas, parches y otras presentaciones que sirven para tratar casos de epilepsia y dolor crónico, entre otros usos.

Las plantas de marihuana empleadas para fines médicos, en cuanto a su biología, no difieren de las empleadas para producir droga de uso recreativo, según los expertos. Pero los cuidados a los que son sometidas, el control del cultivo y las medidas de seguridad e higiene son muy diferentes y eso es lo que permiten garantizar la calidad de la producción y la posibilidad de usarla en la industria médica.

El Parlamento uruguayo sancionó el 10 de diciembre de 2013 una ley que transformó a Uruguay en el primer país del mundo en tener un mercado legal de esta hierba desde su siembra hasta su venta al público.

En cuanto al uso recreativo, la ley habilitó el cultivo personal, los clubes cannábicos y la venta en farmacias. Para sumarse a cualquiera de estas opciones hay que tener más de 18 años, ser ciudadano uruguayo o residente legal en el país y anotarse en un registro.