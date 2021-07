Vacuna cubana Soberana protege 91.2% contra COVID: Científicos

Un esquema que combina dos dosis de la vacuna Soberana 02 y le suma una tercera de refuerzo llamada Soberana Plus alcanzó una eficiencia de 91,2% contra el COVID-19, informaron científicos cubanos, convirtiéndose en el segundo antígeno del país caribeño con alto porcentaje de protección.

Expertos informaron el mes pasado que la otra inoculación desarrollada por la isla, Abdala, alcanzó un 92,28% de efectividad en el combate al coronovirus.

Cuba es la única nación de Latinoamérica que ha creado sus propias vacunas contra el COVID-19, lo cual ha generado interés en países como Argentina, Irán o Venezuela, que aguardan los resultados finales y la autorización de emergencia para adquirirlas. Al mismo tiempo, las autoridades esperan poder contribuir con ellas a frenar un pertinaz rebrote, sobre todo en la región central de la isla.

"No podemos descansar hasta que todos nuestros compatriotas estén vacunados, hasta que todos nuestros compatriotas estén seguros de no transitar hacia la muerte en caso de que se enfermaran", dijo el doctor Vicente Vérez Bencomo, director del Instituto Finlay, creador de Soberana 02 y de Soberana Plus.

"Si nosotros logramos convertir este coronavirus en un catarro, habremos hecho algo muy importante", agregó el científico frente al presidente Miguel Díaz-Canel en un reporte del noticiero de la televisión cubana el jueves por la noche.

Vérez señaló que la eficacia de la Soberana 02 y la Soberana Plus para "prevenir la enfermedad sintomática es de un 91,2%", y habló especialmente de la variante beta del virus (que se detectó por primera vez en Sudáfrica), pero no se refirió a las otras variantes. Una de ellas, la delta, comenzó a circular recientemente en Cuba y está poniendo en jaque a la provincia de Matanzas.

Abdala, creada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también tiene un esquema de tres dosis cada 14 días. Ambas inoculaciones forman parte de una campaña de inmunización masiva de la población que se está llevando adelante en la isla.

La Organización Mundial de la Salud estableció que, para que una vacuna pueda ser usada, debe tener una eficiencia probada de al menos 50%.

El portal oficial Cubadebate mencionó que el análisis para Soberana 02 y Soberana Plus fue realizado por un comité independiente, y recordó que aún falta que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, la entidad reguladora local, autorice su uso de emergencia.

Además, Cubadebate señaló que, si bien la eficacia de esta vacuna contra la enfermedad sintomática es del 91,2%, contra la infección como tal es del 75,7% y tiene un 100% contra la enfermedad sintomática severa seguida de muerte.

Tanto las Soberanas como Abdala se prueban actualmente en un ensayo pediátrico.

Cuba vive un fuerte rebrote de COVID-19 que tiene por epicentro la provincia central de Matanzas —más conocida por encontrarse allí la localidad turística de Varadero—, adonde incluso las autoridades enviaron a la Brigada Henry Reeve, un grupo especializado en desastres que ha apoyado la lucha contra el ébola en África y la búsqueda de sobrevivientes de terremotos en México y Ecuador.

El director de Epidemiología de Cuba, Francisco Durán, informó el jueves que la isla ha registrado 218.396 casos positivos y 1.431 fallecimientos en lo que va de la pandemia.