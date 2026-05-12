Van a cuarentena los pasajeros de crucero Hondius

Omaha, Nebraska.- Los últimos pasajeros de un crucero afectados por un brote de hantavirus desembarcaron el lunes y abordaron vuelos a más de 20 países para entrar en cuarentena. Una mujer francesa fue el último caso de infección que se confirmó, mientras que se sospecha que un estadounidense está infectado después de las pruebas iniciales.

Los pasajeros del barco comenzaron a volar de regreso a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el MV Hondius atracara en las Islas Canarias. Personal con equipo de protección escoltó a los viajeros del barco a tierra en Tenerife, en un operativo que concluyó el lunes.

Tres pasajeros del crucero han muerto, y seis personas con casos confirmados o sospechosos del virus están siendo puestas en cuarentena, según la OMS. Los resultados del laboratorio del estadounidense que dieron positivo no fueron concluyentes, dijo el lunes la portavoz de la OMS Sarah Tyler.

La mujer francesa que dio positivo a hantavirus está en cuidados intensivos en condición estable en un hospital de París, informó el lunes el primer ministro francés Sebastien Lecornu. Dijo que cuatro pasajeros franceses que regresaron el domingo dieron negativo, pero permanecen aislados.

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Uno de los 18 pasajeros evacuados trasladados en avión a Estados Unidos también dio positivo a hantavirus, pero no presenta síntomas, y otro tuvo síntomas leves, informaron funcionarios de salud de EU.

Oceanwide Expeditions, propietaria y operadora del crucero, dijo que 25 tripulantes y dos profesionales médicos permanecían a bordo el lunes mientras el Hondius salía de Islas Canarias. Se espera que llegue a Rotterdam el domingo.