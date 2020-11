Varios arrestos durante protesta en Minneapolis en medio de recuento electoral

Varias personas fueron arrestadas este miércoles durante una manifestación en Mineápolis (Minesota), cuando todavía está en marcha el recuento de votos en algunos estados de los comicios en EE.UU., en los que las proyecciones de los medios dan al candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, ventaja frente al mandatario Donald Trump.



Los manifestantes, según la cadena CBS Local Minnesota, marcharon desde dos ubicaciones diferentes, la Cedar Avenue y el Centro del Gobierno del condado de Hennepin, con varias reivindicaciones.



A principios de esta semana los organizadores de las protestas anunciaron que iban a manifestarse independientemente de quién ganara los comicios presidenciales y que iban a emplear lemas como "No permitan que Trump robe las elecciones" y "Una victoria de Biden no dará la libertad que demandamos".



En ese sentido, señalaron que les gustaría que ganara el exvicepresidente demócrata, pero que no ven que vaya a suponer un cambio en las vidas de la gente que sufre la pandemia, el racismo y la recesión.



La manifestación, que todavía continúa, están pasando por la autopista I-94, en medio de un amplio despliegue de agentes equipados con material antidisturbios.



De acuerdo con la CBS Local Minnesota, la Policía cerró la autopista interestatal al tráfico y está solicitando a través de altavoces a los manifestantes que se dispersen porque va a proceder a efectuar arrestos, que está llevando a cabo sin que por el momento se sepa el número exacto de detenidos.



Mineápolis fue escenario de graves disturbios raciales entre finales de mayo y junio, tras el asesinato el 25 del primer mes de George Floyd, un afroamericano que fue asfixiado por un policía blanco, quien presionó la rodilla sobre su cuello durante 8 minutos y 46 segundos, pese a las protestas del hombre que se quejaba de que no podía respirar.



La escena fue grabada por transeúntes con sus celulares, lo que dio a conocer este caso de manera amplia y ocasionó una gran indignación a nivel mundual.



La muerte de Floyd derivó en protestas en Mineápolis que pronto se expandieron a otras partes del país.



La manifestación actual transcurre en medio del recuento de votos de los comicios de ayer martes.



Biden roza este miércoles la victoria tras anotarse los estados clave de Michigan y Wisconsin, según las proyecciones de los principales medios de comunicación.



El exvicepresidente suma 264 delegados en el Colegio Electoral y está a un paso de lograr los 270 compromisarios que dan las llaves de la Casa Blanca, frente a los 214 que acumula Trump.