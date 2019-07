Vázquez rechaza cargo de gobernador

San Juan, P. Rico.- La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este domingo que espera que el gobernador Ricardo Rosselló nombre antes del 2 de agosto, día que dejará el cargo tras renunciar, a un nuevo secretario de Estado ya que ella no tiene "interés" en ocupar el puesto como jefa del Ejecutivo.

"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", expresó Vázquez en su cuenta de Twitter.

Según la Constitución de Puerto Rico, el siguiente en mando del gobernador es el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia. No obstante, Luis Rivera Marín dimitió también como secretario de Estado el pasado 17 de julio, tras publicarse un polémico chat el cual era administrado por el gobernador Rosselló, por lo que entonces le tocaría a Vázquez el máximo puesto del Ejecutivo.

En el polémico chat, utilizado por el sistema de mensajería Telegram, Rosselló y los funcionarios y exfuncionarios se burlan y realizan comentarios homófobos, además de insultar a políticos, artistas y periodistas, entre otros.

Esto provocó que cientos de personas acudieran a diario a protestar para exigir la renuncia de Rosselló, quien finalmente lo hizo.