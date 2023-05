La primera condena al expresidente Trump es decidida en un tiempo récord

Nueva York, 9 may (EFE).- En un juicio que duró solo dos semanas y con un jurado que tomó una decisión en menos de tres horas, los estadounidenses asistieron este martes al primer veredicto de condena contra el expresidente Donald Trump por abuso sexual y difamación a la escritora E. Jean Carroll, la única que logró llevar a buen puerto las numerosas denuncias expresadas por varias mujeres más por conducta sexual inapropiada.

Las acusaciones de más de diez mujeres se conocieron luego de que se publicara un vídeo en Access Hollywood durante la campaña presidencial del 2016 en la que Trump se jactaba de besar a las mujeres y tocarlas sin su consentimiento. Con la decisión de este martes de un jurado anónimo, estas mujeres -cuyas denuncias Trump ha ido rechazando sistemáticamente- podrán sentir que fueron escuchadas.

La propia Carroll, de 79 años, dijo en una breve declaración escrita que la victoria no era solo suya: "Hoy, el mundo finalmente sabe la verdad. Esta victoria no es solo para mí, sino para toda mujer que ha sufrido porque no le creyeron".

“Agradecemos a E. Jean Carroll, quien inspirará a sobrevivientes a presentarse para contar sus historias y enfrentar a los abusadores. Este caso demuestra que todos los perpetradores, sin importar cuán poderosos sean, pueden rendir cuentas y lo harán”, indicó tras conocerse el veredicto RAINN, la organización contra la violencia sexual más grande del país.

Este proceso judicial ha acaparado la atención de los medios y hoy convocó a una multitud de reporteros, fotógrafos y camarógrafos desde temprano en la mañana frente al tribunal federal en Manhattan, donde se llevó a cabo el juicio.

La expectativa creada por el juicio -mermada por la ausencia del propio Trump- también reunió a un puñado de manifestantes que mostraban a la prensa letreros con mensajes como "Creemos a Carroll", "Trump es un depredador" o "Las mentiras tienen consecuencias".

Entre las que protestó estaba Laurie Arbeiter, quien dijo sentirse "aliviada" con la decisión de seis hombres y tres mujeres. "Lo encontraron culpable de cargos de agresión sexual y difamación porque Trump miente todo el tiempo y es un depredador sexual y violento", dijo a EFE.

Agregó que Trump "no es apto para ocupar ningún cargo, mucho menos la presidencia" e insistió en que Carroll "ha estado diciendo la verdad".

Carroll acusó a Trump de haberla violado en el probador de un gran almacén en 1996 sujetándola contra la pared y de haberla difamado cuando contó lo ocurrido en un libro que publicó dos décadas después del suceso, del que nunca presentó una denuncia a la Policía. Trump, que cuando se publicó el libro en 2019 era presidente, acusó a Carroll de mentirosa y de que su denuncia sólo buscaba vender el libro, además de proclamar que no era su "tipo".

UNOS HECHOS QUE LA ANULARON SEXUALMENTE PARA EL RESTO DE SU VIDA

La excolumnista de la revista Elle se mantuvo firme durante el proceso judicial. “Estoy aquí porque Trump me violó. Mintió y destrozó mi reputación y estoy tratando de recuperar mi vida”, dijo durante u testimonio en el juicio por en el caso civil en la corte federal en Manhattan. Carroll ha asegurado que tras el incidente con Trump, no ha vuelto a tener relaciones sexuales.

Hoy entró con paso firme a las diez de la mañana, hora local, a la sala del tribunal en esta última sesión, con un vestido crema y chaqueta marrón, y tacones negros acompañada por sus abogados, con los que conversó antes de que el magistrado entrara Lewis Kaplan entrara.

Kaplan revisó con el jurado el formulario con 10 preguntas a las que debían responder con un "sí" o "no" sobre la violación, abuso sexual y difamación, más la compensación que creían debía darse a Carroll, en caso de que su decisión le fuera favorable.

Les explicó los hechos por los que Carroll acusa a Trump, la ley de Nueva York que le permitió presentar la denuncia por ese incidente aunque hayan pasado 25 años, la diferencia entre una violación y una agresión sexual, lo que significa la difamación; sobre eso, les recordó que debían tomar su decisión basándose en las evidencias presentadas en el proceso y no en comentarios de los abogados, el juez o lo que ellos creyeran.

El jurado, que se retiró poco antes del mediodía, regresó con un veredicto de culpable de "abuso sexual" y difamación, pero no de violación. Carroll, de 79 años, salió sonriendo del tribunal sin hacer comentarios a la multitud de periodista que aguardaban afuera de la corte.