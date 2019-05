Venezuela se acerca a horizonte del diálogo

Caracas, Ven.- El diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición, que hasta hace poco parecía un horizonte muy lejano, llamó este jueves a la puerta y abrió un resquicio de posibilidad gracias a la mediación de Noruega, que ha conseguido que las dos partes viajen a la capital Oslo para intentar encontrar un camino de entendimiento.

Pese a que el rumor había ido creciendo en los últimos días, tomó forma oficial cuando uno de los implicados, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, lo anunció por sorpresa en medio de una reunión con gremios.

"Sí, hay unos enviados a Noruega (...) Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", aseveró.

El principal rostro opositor no explicó cuáles son los fundamentos de esos contactos con el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque de sus palabras se presume que se encuentran en su fase inicial.