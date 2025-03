Impacto de los recortes presupuestarios en el Departamento de Asuntos de Veteranos

NORFOLK, Virginia, EE.UU. (AP) — Stephen Watson sirvió en los Marines durante 22 años y recibe atención a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) por una lesión cerebral traumática. Apoya el programa de recortes de costos del presidente Donald Trump y del asesor Elon Musk, incluso si afecta al VA.

"No somos mejores solo por ser veteranos", dijo Watson, de 68 años y originario de Jesup, Georgia. "Todos necesitamos dar un paso atrás y darnos cuenta de que todos tendremos que padecer un poco para mantener estos asuntos presupuestarios bajo control".

Gregg Bafundo sirvió durante la primera Guerra del Golfo y tiene daño en los nervios de los pies por cargar pesos cuando fue morterero de los Marines. Dice que podría tener que recurrir al VA para recibir atención tras ser cesado como guardabosques y bombero debido a los despidos en el Servicio Forestal de Estados Unidos.

"Pondrán en problemas a personas como yo y mis compañeros marines que dependen del VA", dijo Bafundo, de 53 años, que vive en Tonasket, Washington.

La decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a cientos de contratos del VA —detenida tras la indignación pública— y los despidos en curso afectan a los veteranos de la nación, un electorado fundamental y políticamente influyente. Más de nueve millones de veteranos reciben atención médica física y mental del VA, que actualmente está bajo el escrutinio del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Musk.

El VA gestiona un presupuesto de más de 350.000 millones de dólares y supervisa casi 200 centros médicos y hospitales, muchos en estados y distritos liderados por republicanos. Los veteranos han asistido a reuniones al estilo de las juntas municipales para expresar su enojo, y grupos como los Veteranos de Guerras Extranjeras han organizado movilizaciones contra los recortes.

En las elecciones presidenciales de noviembre, los veteranos fueron mucho más propensos a apoyar al republicano Trump que a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, según AP VoteCast, una encuesta del electorado estadounidense realizada en los 50 estados. Casi seis de cada 10 votantes que son veteranos respaldaron a Trump, mientras que alrededor de cuatro de cada 10 votaron por Harris.

Joy Ilem, directora legislativa nacional del grupo no partidista Veteranos Estadounidenses Discapacitados, dijo que su grupo estudia cómo los recortes podrían afectar la atención.

"Se podría perder la confianza entre la población de veteranos por algunas de las cosas que han sucedido y la forma en que lo han hecho", advirtió Ilem. "Y tememos que se produzca un daño en la contratación y retención de los profesionales mejores y más brillantes para servir a los veteranos".

La Casa Blanca dijo la semana pasada que quiere recortar contratos del VA por un valor de 2.000 millones de dólares, lo que afectaría desde la atención del cáncer hasta la capacidad de evaluar la exposición a sustancias tóxicas. El departamento pausó rápidamente los recortes tras las preocupaciones sobre el impacto que tendrían en los servicios de salud críticos.

Mientras tanto, más de 1.000 empleados del VA que sirvieron durante menos de dos años fueron despedidos el mes pasado. Según la senadora demócrata de Washington, Patty Murray, entre ellos había investigadores que trabajaban en tratamientos para el cáncer, adicción a opioides, prótesis y exposición a hogueras.

El secretario del VA, Doug Collins, dijo esta semana a Fox News Channel que el esfuerzo se centraba en "encontrar deficiencias".

"Todo lo que hacemos está diseñado y no recortará los servicios de salud de los veteranos ni los beneficios que han ganado", dijo.

En una declaración hecha el martes a The Associated Press, el secretario de prensa del VA, Peter Kasperowicz, dijo que la agencia "pone a los veteranos en el centro de todo lo que hace el departamento".

"Cada dólar que gastamos en contratos innecesarios, actividades no críticas para la misión o duplicadas es un dólar menos que podemos gastar en los veteranos, y dada esa elección, siempre estaremos del lado del veterano", escribió Kasperowicz.

Los republicanos han señalado que el VA ha vuelto a contratar a empleados que fueron despedidos en febrero, durante una ronda inicial de despidos, como los que trabajaban para una línea telefónica para la atención de crisis. Sin embargo, en una ronda posterior, el VA despidió a otros 15 empleados que realizaban trabajos de apoyo a dicha línea, entre ellos, un capacitador de los respondedores telefónicos, según el personal del Congreso que rastrea los recortes.

El VA ha enfrentado llamados a la reforma

El VA ha estado plagado durante años por acusaciones de atención médica deficiente y tiempos de espera excesivamente largos. Hace una década, los investigadores descubrieron problemas generalizados en la forma en que los hospitales del VA programaban citas tras las acusaciones de que hasta 40 veteranos murieron mientras esperaban recibir atención en el hospital del departamento en Phoenix. Un grupo de empleados acusó al departamento de tomar represalias contra los posibles denunciantes. El presidente demócrata Barack Obama implementó finalmente un programa que permitía que los veteranos salieran del sistema del VA para buscar atención médica. El Programa de Elección fue ampliado por Trump durante su primer mandato.

Richard Lamb, que fue derribado dos veces en Vietnam cuando era jefe de tripulación de un helicóptero del Ejército, dijo que el departamento debería ser "recortado hasta los huesos".

Lamb, de 74 años, dijo que se fracturó las vértebras cada vez que su helicóptero fue derribado. Pasaron décadas, dijo, antes de que un médico privado —no el VA— encontrara fracturas por compresión y realizara una cirugía.

"Me gustaría ver que el VA fuera, no desmantelado, sino limpiado, depurado y reformado", dijo Lamb, que vive en Waco, Texas. "Se supone que el VA debe ser algo maravilloso para los veteranos. No lo es. Es una decepción".

Daniel Ragsdale Combs, un veterano de la Marina con una lesión cerebral traumática, no está de acuerdo.

Ragsdale Combs, de 45 años, sufrió su lesión mientras corría para responder a una orden en un portaaviones y se golpeó la cabeza contra una escotilla. Recibe terapia grupal por una enfermedad mental provocada por la lesión, pero ha escuchado que esas sesiones podrían ser canceladas o reducidas debido a la escasez de personal.

"Estoy profundamente preocupado porque el VA ha sido nada menos que excelente conmigo", dijo Ragsdale Combs, que vive en Mesa, Arizona. "Estoy enojado, molesto y frustrado".

Lucy Wong depende de un equipo de médicos del VA en el área de Phoenix para tratar su esclerodermia, un trastorno autoinmune que ataca el tejido conectivo. Dijo que desarrolló la enfermedad cuando fue técnica médica en la Marina en la década de 1980, trabajando con productos químicos tóxicos y soportando un estrés extremo.

Conducir le resulta difícil. Le preocupa que el VA recorte los viajes en Uber a sus citas médicas, entre otras cosas.

"Pregunto si Trump está recortando algo aquí, y me responden: ´Aún no´", dijo Wong.

Josh Ghering, un exmarine de Parsons, Kansas, que sirvió en Irak y Afganistán, tuvo que volar a San Antonio para una cita con un neurólogo antes de recibir su baja médica por problemas de espalda que incluyen hernias discales. Se preguntó por qué no podía obtener la misma cita más cerca de casa.

"Creo que están yendo en la dirección correcta", dijo Ghering, de 42 años, hablando del DOGE. "Pero tendrán que ser más exhaustivos con lo que están haciendo para asegurarse de que no están recortando empleos que son necesarios".

¿Se espera que los militares acepten recortes en el VA?

Los militares de la nación nunca han sido un monolito político —y lo mismo ocurre con sus opiniones sobre el VA. Pero la división entre dos marines en lados opuestos del país plantea una pregunta no solo sobre el DOGE, sino sobre el ejército de Estados Unidos: ¿Quién se espera que se sacrifique?

Watson, el exmarine de Georgia, sufrió varias lesiones mientras servía, entre ellas, una lesión cerebral traumática cuando un cable se rompió y una caja le cayó encima. Dijo que está dispuesto a aceptar menos consultas con su médico del VA y a renunciar a otras comodidades como un acto de servicio al país.

"Muchos veteranos que votaron por Trump entendieron que esta sería su política y ahora gritan a los cuatro vientos porque la guillotina va a caer sobre el VA", dijo Watson. "Y para mí, eso es un poco egoísta".

Bafundo, el marine del estado de Washington, se opuso a la idea de que todos los estadounidenses están haciendo un sacrificio cuando, en su opinión, realmente todo recae "en el más pequeño".

Los multimillonarios estadounidenses no asumirán ninguna de las cargas, argumentó, mientras Musk, la persona más rica del mundo, y otros, pagan pocos impuestos, si es que lo hacen.

"Si vamos a sacrificar, los ricos también tienen que hacerlo", dijo. "Y, francamente, no lo hacen".

