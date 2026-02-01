Veteranos daneses protestan contra EU

Copenhague, Dinamarca.- Cientos de veteranos del ejército danés —muchos de los cuales pelearon junto a las tropas estadounidenses— y millas de simpatizantes realizaron una protesta silenciosa el sábado frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague en respuesta a las amenazas de la administración del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, quien además ha minimizado sus contribuciones en combate.

Los veteranos se reunieron primero en la histórica fortaleza de Kastellet en Copenhague, que incluye un parque público y lugares aún utilizados por el ejército danés, y luego marcharon hacia la embajada de Estados Unidos, llevando banderas danesas.

Los organizadores de la protesta, Veteranos Daneses y Apoyo a los Veteranos, afirmaron en un comunicado: "Dinamarca siempre ha estado al lado de Estados Unidos — y hemos estado presentes en las zonas de crisis del mundo cuando Estados Unidos nos lo ha pedido. Nos sentimos decepcionados y ridiculizados por la Administración Trump, que está ignorando deliberadamente el combate de Dinamarca junto a Estados Unidos".

"No hay palabras para describir cuánto duele que las contribuciones y sacrificios de Dinamarca en la lucha por la democracia, la paz y la libertad estén siendo olvidados en la Casa Blanca", decía el comunicado.

Antes de guardar varios minutos de silencio, los asistentes plantaron ceremoniosamente frente a la embajada 52 banderas danesas con los nombres de los 52 militares daneses que perdieron la vida en Afganistán e Irak.