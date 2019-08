Video con imágenes de un feminicidio desata una ola de indignación en Turquía

Las imágenes de una mujer sangrando y agarrándose el cuello mientras su hija le dice "No te mueras" después de que su exmarido la apuñalara en un café han desatado este viernes una ola de indignación y han reabierto el debate sobre la violencia machista en Turquía.



El vídeo, del que se desconoce su autoría, apareció hoy en las redes sociales y corresponden al asesinato de Emine Bulut, una mujer de 38 años, apuñalada por su exmarido el pasado día 18 en un café de la ciudad de Kirikkale, en el centro de Turquía.



"Estamos profundamente tristes por el asesinato de Emine Bulut. Esta brutalidad nos invita a reflexionar y a incrementar nuestra sensibilidad sobre los pasos que debemos dar en el futuro", dijo el portavoz del gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), Ömer Çelik, en declaraciones retransmitidas por la cadena NTV.



Según el canal, Bulut llevó a su hija al café para encontrarse con su exmarido, Fedai Veran, que la atacó con un cuchillo.



"La apuñalé con el cuchillo que traía después de que me insultara mientras hablábamos de la custodia de nuestra hija", declaró el acusado, que pasó hoy a prisión preventiva, citado por el diario "Hürriyet".



Organizaciones feministas y usuarios de redes sociales han reclamado al Gobierno que cumpla con la Convención de Estambul, firmada en 2011 para mejorar la protección de las mujeres contra la violencia machista.



"Las últimas palabras de Emine Bulut fueron 'No quiero morir', como todas las demás mujeres que fueron asesinadas hasta el día de hoy. Aquellos que aplican reducciones de sentencia por los feminicidios, los que no protegen a las mujeres, que atacan nuestros derechos, también son culpables", señaló en un comunicado la organización feminista Asamblea de Mujeres.



En Twitter, la etiqueta ("hashtag") "#no quiero morir" ha sido tema buscado (trending topic) en las redes sociales durante todo el día.



Los usuarios también recordaron el asesinato de Tuba Erkol, cuyo marido ignoró ayer la orden de alejamiento que le había impuesto un juez y apuñaló a su esposa en la ciudad de Konya, en el centro del país.



Según la asociación "Kadin cinayetlerini durduracagiz" ("Acabaremos con los asesinatos de mujeres"), al menos 245 mujeres han sido asesinadas en Turquía en los primeros siete meses del año.