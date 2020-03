Vigilancia digital durará más que el coronavirus: Snowden

Los gobiernos de todo el mundo están utilizando medidas de vigilancia de alta tecnología para combatir el brote de coronavirus; sin embargo, algunos se han cuestionado si esto realmente vale la pena.

Uno de ellos es el excontratista de la CIA, Edward Snowden (cuyas filtraciones expusieron la escala de los programas de espionaje en Estados Unidos), quien advirtió que una vez que se utilice esta tecnología de manera cotidiana, será difícil retirarla.

"Cuando vemos medidas de emergencia aprobadas, particularmente hoy, tienden a ser reproducidas", señaló Snowden en una entrevista con el Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague.

"La emergencia tiende a expandirse. Entonces las autoridades se sienten cómodas con la aparición de este nuevo poder, empieza a gustarles" señaló Snowden.

Los partidarios de este tipo de medidas, han argumentado que las reglas normales no son suficientes durante una pandemia y que los riesgos a largo plazo pueden abordarse una vez que se haya contenido el brote. Pero una breve suspensión de las libertades civiles puede extenderse rápidamente.

De acuerdo con el portal "The Next Web", los servicios de seguridad pronto encontrarán nuevos usos para la tecnología y cuando pasa la crisis, los gobiernos podrían imponer nuevas leyes que harán que las reglas relacionadas a las emergencias sean permanentes y explotarlas para combatir la disidencia y la oposición política.

Algunas de las propuestas que se han postulado, es la de monitorear el brote del coronavirus, rastreando los datos de ubicación de los teléfonos móviles. Esto podría ser un método igualmente útil para rastrear la propagación del virus y los movimientos de las personas que lo tienen. Sin embargo, también sería una herramienta tentadora para rastrear terroristas, o cualquier otro enemigo potencial de los estados.

La inteligencia artificial se ha convertido en una forma particularmente popular de controlar la vida bajo la pandemia. En China, los escáneres térmicos instalados en las estaciones de tren identifican a pacientes con fiebre, mientras que en Rusia, los sistemas de reconocimiento facial detectan a personas que infringen las reglas de la cuarentena.

El coronavirus incluso le ha dado a Clearview AI la oportunidad de reparar su reputación. La controvertida "startup" de redes sociales está en conversaciones con los gobiernos sobre el uso de su tecnología para rastrear pacientes infectados, según el "Wall Street Journal".

Una gran atracción de la IA es su eficiencia al asignar probabilidades a diferentes grupos de personas. Pero demasiada eficiencia puede ser una amenaza para la libertad, por eso limitamos los poderes policiales a través de medidas como órdenes de arresto y posibles causas de arresto.

La alternativa es la vigilancia algorítmica que justifica la fuerza excesiva y perpetúa el perfil racial.

Al respecto, Snowden está especialmente preocupado por los servicios de seguridad que agregan inteligencia artificial a todas las demás tecnologías de vigilancia que tienen.

"Ellos ya saben lo que estás viendo en Internet", dijo. "Ellos ya saben hacia dónde se mueve tu teléfono. Ahora saben cuál es tu ritmo cardíaco, cuál es tu pulso. ¿Qué sucede cuando comienzan a mezclarlos y aplicarles inteligencia artificial?".

Es difícil lograr un equilibrio entre seguridad y privacidad en el mejor de los casos, y mucho menos durante una crisis global.

Snowden no discute la gravedad de la pandemia. Pero él cree que es un problema transitorio que eventualmente se resolverá con vacunas e inmunidad colectiva.

Sin embargo, las consecuencias de las medidas que presentamos hoy serán permanentes. Es por eso que la tecnología que implementamos ahora debe ser proporcional a cada fase del brote. La apertura de los gobiernos y la consulta con el público asegurarán que esté dentro del estado de derecho y preserva nuestros derechos humanos básicos.