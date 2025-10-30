Violencia extrema en Río: cuerpos de operativo policial son identificados

RIO DE JANEIRO, Brasil (ANSA/EL UNIVERSAL).- Más de la mitad de los cuerpos de los 121 sospechosos abatidos en el operativo policial masivo en los complejos AlemÆo y Penha, en la Zona Norte de Río, ya fueron identificados, se informó este jueves.

Las autopsias que están realizando en el Instituto Médico Forense Afrƒnio Peixoto, en el centro de Río de Janeiro, luego de la masacre en las favelas en el marco de un "operativo antidrogas" en la ciudad Maravillosa, aún bajo gran conmoción por las muertes.

La operación dejó 121 muertos y 113 detenidos, según un informe policial.

Entre las víctimas se encuentran cuatro agentes policiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se trata de la operación policial más sangrienta de la historia de Brasil, pues superó, efectivamente, a la masacre de Carandiru, que dejó al menos 111 presos muertos.

Algunos cuerpos fueron entregados hoy a sus familias, aunque la Policía Civil no informó, sin embargo, cuántos ni proporcionó detalles sobre los nombres y edades de las víctimas, según versiones de la prensa local.

El Instituto Forense de Río de Janeiro (IML) permaneció cerrado para recibir únicamente los cuerpos de las víctimas del operativo.

De acuerdo con la Policía Civil de Río de Janeiro (PCERJ), los demás cuerpos que requieran autopsia en Río serán trasladados al Instituto Forense de Niterói (IML).

Las informaciones trascendieron tras el operativo contra el Comando Vermelho, llevado a cabo el martes por 2.500 agentes de fuerzas especiales, que paralizó la ciudad, con muchos vuelos del cercano aeropuerto de Galeao cancelados, y tiendas y oficinas cerradas anticipadamente para permitir el regreso a casa antes del anochecer.

Los videos de los habitantes de la zona, difundidos en redes sociales, testimoniaron un escenario de guerra: bombas lanzadas con drones, 200 balas disparadas por minuto, cuerpos desmembrados a machetazos.

Una masacre que ha dejado a la Ciudad Maravillosa en estado de shock, desatando polémicas políticas entre el gobernador conservador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro (del mismo partido que Jair Bolsonaro), y el ejecutivo progresista de Luiz Inácio Lula da Silva, planteando serias interrogantes sobre el respeto al Estado de derecho.

Sin embargo, hoy trascendió que Lula firmará la ley aprobada por el Congreso para endurecer el combate al crimen organizado.

En efecto, el presidente brasileño promulgó este jueves la norma aprobada por el Congreso que endurece la lucha contra el crimen organizado y aumenta la protección de los funcionarios públicos que trabajan en este ámbito.

La ley tipifica como delito la obstrucción de acciones contra el crimen organizado y la conspiración para obstruir dichas acciones. Las penas se establecen entre 4 y 12 años de prisión y una multa.

El proyecto de ley fue presentado por el senador Sérgio Moro (UniÆo Brasil-PR). El texto fue aprobado en la Cámara a principios de este mes y enviado para su ratificación presidencial.

Tanta violencia, con autobuses incendiados por los narcotraficantes y utilizados como barricadas para bloquear las calles de la ciudad, no se recordaba desde los años 90. Un contexto que ha dejado "horrorizada" a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y "estupefacto" al presidente Lula, mientras las organizaciones no gubernamentales hablan de "carnicería", y el gobernador Castro se defiende diciendo que ha sido dejado solo en la lucha contra las mafias.