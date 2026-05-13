Violó el ICE orden tras arrestos sin orden judicial

Un juez federal dictó el martes que agentes de inmigración en Colorado han violado una orden que establece límites sobre el momento en que pueden arrestar a personas sin una orden judicial.

El juez de distrito R. Brooke Jackson señaló que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) han infringido la orden que emitió en noviembre pasado, la cual les prohibía arrestar a cualquier persona sin una orden judicial a menos que tuvieran causa probable para creer que dicha persona se encuentra en el país sin autorización legal y probablemente intentaría darse cuenta a la fuga antes de que los agentes pudieran conseguir una orden.

Desde entonces, los agentes del ICE han violado la orden al continuar realizando arrestos sin orden judicial "sin determinaciones individualizadas de causa probables previas al arresto sobre el riesgo de fuga", indicó Jackson.

El juez también ordenó que los agentes de inmigración que estén autorizados a efectuar arrestos sin una orden judicial reciban capacitación sobre las órdenes del tribunal y que el gobierno entregue registros de este tipo de arrestos. El fallo se produjo en una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Colorado en relación con los llamados arrestos colaterales de personas detenidas accidentalmente en acciones de control migratorio.

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