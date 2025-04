Zelensky acepta la tregua de Pascua anunciada por Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso extender más allá del domingo la tregua parcial por la Pascua que anunció la víspera el líder ruso, Vladimir Putin.

"Si se consolida un alto el fuego completo, Ucrania propone extenderlo más allá del 20 de abril, día de Pascua. Eso es lo que revelará las verdaderas intenciones de Rusia, porque 30 horas bastan para generar titulares, pero no para tomar medidas genuinas de fomento de la confianza. Treinta días podrían dar una oportunidad a la paz", dijo el mandatario ucraniano en X.

"Si Rusia está ahora repentinamente dispuesta a participar en un formato de silencio total e incondicional, Ucrania actuará en consecuencia, imitando sus acciones. Silencio tras silencio, ataques defensivos tras ataques", añadió al decir que va a respetar el alto el fuego temporal.

Añadió que "hasta el momento, según informes del Comandante en Jefe, las operaciones de asalto rusas continúan en varios sectores del frente, y el fuego de artillería ruso no ha disminuido. Por lo tanto, no hay que confiar en las palabras de Moscú.

"Sabemos perfectamente cómo manipula Moscú y estamos preparados para cualquier cosa. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania actuarán con racionalidad y responderán de la misma manera. Cada ataque ruso tendrá una respuesta adecuada", dijo.

Zelensky agregó que espera "actualizaciones detalladas a las 21:30 y 22:00 del Comandante en Jefe Oleksandr Syrskyi después de sus conversaciones con los comandantes de brigada y otras unidades en las líneas del frente sobre la situación en direcciones específicas".