WhatsApp acepta que Pegasus interceptó la comunicación de usuarios

Poco a poco se han dado a conocer más detalles del alcance del software espía Pegasus. Por años este sistema ha sido utilizado para interceptar las comunicaciones principalmente de activistas, periodistas y políticos. Y sigue saliendo a la luz más información sobre su impacto. A pesar de que la compañía NSO Group ha negado que su programa se haya utilizado para ciberespionaje, WhatsApp ha dado aceptado que sí comprometió las comunicaciones de miles de personas.

El CEO del gigante del chat, Will Cathcart, dijo al medio "The Guardian" en una entrevista que hubo gobiernos que usaron el software Pegasus de NSO para atacar a altos funcionarios gubernamentales en todo el mundo en 2019, incluidos altos funcionarios de seguridad nacional que eran aliados de Estados Unidos.

Según los informes de la plataforma propiedad de Facebook, las infracciones fueron parte de una campaña más grande que comprometió a mil 400 usuarios de WhatsApp en dos semanas, lo que provocó una demanda.

Los informes sobre la NSO "coinciden" con los hallazgos del ataque de 2019 a WhatsApp, dijo Cathcart y señaló que creen que fueron víctimas los activistas de derechos humanos y los periodistas.

El ejecutivo estaba respondiendo a las acusaciones de que los gobiernos utilizaron a Pegasus para piratear los teléfonos de 37 personas, incluidas las de mujeres cercanas al periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi. Esos objetivos también estaban en una lista de 2016 de más de 50 mil números de teléfono que incluían activistas, periodistas y políticos, aunque no está claro que alguien más allá de los 37 haya sido víctima de ataques.

NSO ha rechazado enérgicamente las afirmaciones sobre los ataques y la lista, insistiendo en que "no hay una base fáctica" y que la lista era demasiado grande para centrarse únicamente en los posibles objetivos de Pegasus. También desafió directamente a Cathcart, preguntando si el ejecutivo de WhatsApp tenía "otras alternativas" a sus herramientas que ayudarían a frustrar a "pedófilos, terroristas y delincuentes" que utilizan software encriptado.

Cathcart, sin embargo, señaló a las mil 400 personas como una posible evidencia de que el número de objetivos era "muy alto".

Transparencia sobre el caso

Sobre el tema, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) puso a disposición de la sociedad información sobre intervenciones de comunicaciones privadas y el caso Pegasus dentro del micrositio "Ante la Opinión Pública".

En el portal se reúne el total de solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión relacionados con el tema, presentados entre el 10 de febrero de 2004 y el 19 de julio de 2021, así como los contratos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el sistema Compranet.

El objetivo es contribuir a una mejor rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados por el Gobierno Federal para la intervención de comunicaciones privadas, una actividad que representa una seria amenaza a la protección de datos personales y a la privacidad de la ciudadanía, destacó en un comunicado.

Cabe decir que en el periodo señalado, se identificaron 3 mil 983 solicitudes de acceso a la información sobre el tema. Entre lo más solicitado se encuentran los contratos suscritos por dependencias con empresas que prestan el servicio de intervención de comunicaciones privadas; el total de recursos públicos destinados a esta actividad; las denuncias presentadas por presunto espionaje, y el número de solicitudes de intervención.

En la información que presenta el portal se identifican 16 contratos suscritos por distintas dependencias, a nivel federal y estatal, con las empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP relaciona con la adquisición de Pegasus, entre los que se ubica uno celebrado entre la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y la empresa Proyectos y Diseños VME, en agosto de 2016, por un monto de 113 millones 41 mil 500 pesos.

El objeto de dicho contrato fueron los "servicios de actualización del licenciamiento y de nuevos dispositivos del software, instalación de un módulo de análisis y las actualizaciones, mantenimiento y mejoras en servicios, servidores y estaciones de trabajo de la plataforma NSO Pegasus de la Procuraduría General de la República".