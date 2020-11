YouTube veta al medio derechista One America News por información falsa

El portal de vídeos YouTube anunció este martes un veto de una semana al medio de comunicación estadounidense de tendencia derechista One America News por haber compartido lo que considera información falsa sobre el coronavirus.



"Tras revisarlo cuidadosamente, eliminamos un vídeo de One America News Network (OANN) y emitimos un primer aviso al canal por violar nuestra política de información falsa sobre la covid-19, que prohíbe contenidos que digan que existe una cura garantizada", apuntó la empresa en un comunicado.



La penalización comporta que OANN no pueda compartir vídeos en YouTube durante una semana, y además dejará de recibir dinero por las reproducciones de los vídeos que ya tiene publicados en el portal.



Además, si al "primer aviso" emitido contra el medio de comunicación le siguen otros dos, la cuenta de OANN en YouTube será eliminada de forma permanente.



One America News Network es un canal televisivo fundado en 2013 de tendencia derechista que en los últimos años ha defendido las posiciones del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, quien a su vez ha alabado públicamente al canal y ha pedido a sus partidarios que lo sigan.



Activistas y miembros del Partido Demócrata, sin embargo, acusan al medio de propagar información falsa alineada con los intereses de Trump, como por ejemplo que este ganó las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre y es víctima de un fraude.



El pasado 15 de octubre, el popular portal de vídeos de internet prohibió las teorías conspiratorias que apunten contra individuos o grupos concretos y que hayan sido usadas para justificar la violencia en el mundo real, como por ejemplo las de QAnon.



En una entrada en el blog oficial de la plataforma, los responsables de YouTube citaron explícitamente el movimiento QAnon y el caso "pizzagate", una historia falsa que circuló en 2016 sobre una presunta trama de prostitución infantil vinculada a la campaña de la entonces candidata a la Presidencia de EE.UU. Hillary Clinton que terminó con un hombre abriendo fuego en una pizzería de Washington.