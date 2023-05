Zelenski: Los resultados de la contraofensiva se verán en breve

Roma, 13 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, aseguró hoy en Roma que los resultados de la inminente contraofensiva para recuperar territorio invadido por Rusia se verán en breve, aunque no quiso dar detalles de la operación porque eso "no ayudaría a Ucrania".

"Los pasos importantes se darán en breve", dijo Zelenski en la televisión pública RAI tras una intensa jornada en la capital italiana, en la que se reunió con el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, así como con el papa Francisco.

Al ser preguntado por los detalles de la operación, Zelenski ni quiso precisarlos porque dijo que ello no ayudaría a Ucrania", al tiempo que indicó: "Nos estamos preparando con mucho compromiso y daremos pasos importantes. Estamos muy motivados. No puedo responder" sobre el tiempo y los métodos, "pero verán el resultados, creemos en la victoria".

También aseguró que "si cae Ucrania, el siguiente paso es Moldavia y los países bálticos". "Imaginemos que (el presidente ruso, Vladimir) Putin llega a los países de la OTAN. Tal vez no a Italia, pero enviarán a sus hijos a luchar en defensa de los países de la OTAN. Es mejor ayudar a Ucrania que enviar a tus hijos a la guerra", afirmó.

Y sobre las pérdidas de la Unión Europea por la importación de trigo ucraniano dijo: "Compensaremos con la UE lo que los productores están perdiendo" porque"Ucrania ya es Europa".

En sus reuniones con Mattarella y Meloni, Zelenski obtuvo el apoyo total de Italia a Kiev, tanto en la guerra como en sus aspiraciones de entrar en la UE y la OTAN.

"Para nosotros es muy importante ser parte de la UE", explicó, al tiempo que aseguró que Kiev "espera mucho" de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica porque "combatimos como lo haría un país de la OTAN".

Se mostró esperanzado en que "este año" se pueda avanzar en ambos terrenos, un aspecto en el que Meloni le mostró su apoyo y dijo que Italia trabajaba en ello con la UE y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.