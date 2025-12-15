Zelenski ofrece dejar intención de unirse a OTAN

Berlín, Ale.- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski expresó el domingo su disposición a abandonar la candidatura de su país para unirse a la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales, pero rechazó la presión de Estados Unidos para ceder territorio a Rusia mientras mantenía conversaciones con enviados estadounidenses sobre el fin de la guerra.

Zelenski se reunió con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Zelenski declaró que, dado que Estados Unidos y algunas naciones europeas habían rechazado el intento de Ucrania de unirse a la OTAN, Kiev espera que Occidente ofrezca un conjunto de garantías similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza.

"Estas garantías de seguridad son una oportunidad para prevenir otra ola de agresión rusa", indicó. "Y esto ya es una concesión de nuestra parte".

El Kremlin ha exigido que Ucrania renuncie a su candidatura para ser miembro de la alianza como parte de cualquier posible acuerdo de paz.

Zelenski enfatizó que cualquier garantía de seguridad necesitará ser legalmente vinculante y respaldada por el Congreso de Estados Unidos, agregando que esperaba una actualización de su equipo tras una reunión entre funcionarios militares ucranianos y estadounidenses en Stuttgart, Alemania.

Mientras esto ocurre, la Fuerza Aérea de Ucrania indicó que durante la noche Rusia lanzó misiles balísticos y 138 drones de ataque a Ucrania. La Fuerza Aérea detalló que 110 habían sido interceptados o derribados.