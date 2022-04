Zelenski: próximas sanciones estarán "vacías" si no se embarga petróleo ruso

Kiev, 20 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió este miércoles junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de que la próxima tanda de sanciones comunitarias a Rusia por su agresión militar a Ucrania estarán "vacías" y no serán "lo suficientemente potentes" si no incluyen un embargo al petróleo ruso.



Zelenski compareció en rueda de prensa desde Kiev junto a Michel tras la visita del dirigente comunitario a la capital ucraniana este miércoles, en la que se ha reunido con autoridades del país y ha visitado Borodianka, una de las localidades donde se han revelado cientos de cadáveres de civiles abandonados en las calles o en fosas comunes tras la ocupación rusa.



El presidente ucraniano señaló que habló con Michel durante dos horas sobre las áreas en las que la UE puede ayudar a Ucrania en la guerra iniciada por Rusia e insistió en la importancia de "reforzar al máximo la presión de las sanciones" y "hacer todo lo posible para privar a Rusia de las posibilidades de financiar esta guerra".



Aunque dijo estar "agradecido" por el quinto paquete de sanciones comunitarias a Moscú, que incluían entre otras medidas un embargo al carbón ruso, apuntó a que "por el momento no son suficientes para detener la financiación de esta guerra" y pidió que "se desarrollen en más detalle y sean completadas".



Por ello, Zelenski recalcó que querría ver eventualmente un "embargo energético completo" de la UE a Rusia y dijo que el petróleo "debe ser parte" del próximo paquete de sanciones comunitarias, ya que sin esta prohibición de importaciones "el paquete estará vacío y no será lo suficientemente potente".



Además, pidió que todos los bancos rusos queden excluidos del sistema SWIFT y que "cada funcionario ruso y sus familias sientan en su piel la acción de las sanciones y las consecuencias de su apoyo personal a la guerra".