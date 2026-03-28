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Zelenski reivindica papel en el Pérsico

Ucrania tiene desplegados en países del Golfo a especialistas en defensa aérea antidrones

Por AP

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Zelenski reivindica papel en el Pérsico

Kiev, Ucrania.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha convertido en el primer líder de un país occidental en viajar al Golfo Pérsico en medio de la campaña de ataques iraníes a los socios de Washington en la zona, con una visita a Arabia Saudí, donde firmó un acuerdo de cooperación militar con la monarquía del Golfo.

En su primer acto público de este viernes en la monarquía del Golfo, Zelenski se reunió con los militares ucranianos que desde hace más de una semana ayudan al Ejército saudí a proteger su territorio de los drones que lanza Irán, lo que le permitió reivindicar el papel que puede tener Ucrania en la seguridad de la región.

"Los muchachos me han informado de los primeros resultados del equipo y han compartido las conclusiones tanto a nivel operativo como de una forma más general. La principal tarea de nuestros expertos en defensa aérea en esta región es identificar los retos y determinar los cambios necesarios para reforzar la protección de la gente", dijo el presidente ucraniano tras la reunión.

Ucrania ha desplegado este mes en Arabia Saudí, Catar, Emiratos, Kuwait y Jordania a más de doscientos militares especializados en defensa aérea antidrones para ayudar a proteger el territorio de esos países de los ataques iraníes con ´Shaheds´, otros tipos de drones y misiles balísticos.

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También este viernes, representantes de los ministerios de Defensa de Ucrania y Arabia Saudí firmaron un acuerdo de cooperación que sienta las bases para "futuros contratos, cooperación tecnológica e inversiones" y "también refuerza el papel internacional de Ucrania" en materia de seguridad, según Volodímir Zelenski.

Ucrania ha desarrollado durante la guerra formas baratas de neutralizar drones y en particular aparatos no tripulados del modelo ´Shahed´, cuya tecnología Irán transfirió hace más de tres años a Rusia y ahora utiliza para atacar a sus vecinos.

Zelenski se refirió esta misma semana al potencial de cooperación para Ucrania en el Golfo y Oriente Medio en general como forma de reducir la dependencia financiera de la Unión Europea (UE) en un momento en que Hungría bloquea el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado en diciembre por los Veintisiete.

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