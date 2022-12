Zelenski se burla del plan de paz de Musk para Ucrania y lo invita a visitar su país

NUEVA YORK (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha burlado del plan de paz propuesto por el multimillonario Elon Musk, que incluye la cesión de territorio a los rusos, y le ha invitado a visitar el país para que "comprenda la realidad ucraniana antes de pronunciarse al respecto".



Durante el foro DealBook, organizado por el diario The New York Times, Zelenski invitó al actual propietario de Twitter a visitar Ucrania para ver el daño causado al país por las fuerzas rusas.

Y señaló que esa visita podría ayudar al polémico multimillonario a comprender la situación que vive Ucrania desde que comenzó la invasión, el pasado 24 de febrero, antes de proponer un plan de paz.

Los comentarios realizados el miércoles por Zelenski, a través de un enlace de video en el citado DealBook, fueron un reproche implícito a Musk, el empresario que el mes pasado propuso un plan de paz para Ucrania que incluía la cesión de territorio por parte de Kiev.

Rusia ocupa desde 2014 la península de Crimea y se ha anexionado unilateralmente cuatro regiones ucranianas: Jersón y Zaporiyia, en el sur, y Lungansk y Donetsk, en el este.

Sin embargo, el Ejército ruso no controla militarmente de forma total ninguno de estos territorios, en los que actualmente se libran fuertes combates.

"Si quieres entender lo que Rusia ha hecho aquí, ven a Ucrania y lo verás con tus propios ojos", dijo Zelenski: "Después de eso, nos dirás cómo terminar esta guerra, quién la inició y cuándo podemos finalizarla", sentenció el gobernante ucraniano.

El diario neoyorquino recuerda que la empresa SpaceX, propiedad de Musk, financia la operación del servicio de Internet Starlink en Ucrania, donde se ha convertido en un salvavidas digital para soldados y civiles en medio de los ataques rusos a la infraestructura energética del país.

Musk, que había amenazado con retirar estos servicios de internet, se retractó posteriormente, aunque reconoció que la compañía estaba perdiendo dinero con esta actividad.

Zelenski también dijo, durante su participación en el encuentro, que no creía que hubiera una amenaza inmediata de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, usara armas nucleares ahora que la guerra entra en una nueva fase de combate invernal.

Precisó que el riesgo de que Putin usara armas nucleares no era su mayor temor, y que no debería ser el mayor temor de Occidente. "No creo que use armas nucleares", dijo Zelensky, "esta es mi opinión", citó el diario neoyorquino.

En cambio, las democracias occidentales deberían estar más preocupadas por las ambiciones militares expansionistas de Putin, dijo. Si su ejército logra conquistar partes de Ucrania, advirtió, otras democracias vecinas podrían ser las siguientes.