logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Zelenski ve sólido progreso en negociaciones de paz

El presidente ucraniano resalta avance en las conversaciones

Por AP

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Zelenski ve sólido progreso en negociaciones de paz

Kiev, Ucrania.- Los borradores iniciales de las propuestas estadounidenses para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia cumplen con muchas de las demandas de Kiev, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski el lunes, aunque sugirió que es poco probable que ninguna de las partes en la guerra de casi cuatro años obtenga todo lo que desea en las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

"En general, parece bastante sólido en esta etapa", dijo el líder ucraniano sobre las recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses que están tratando de guiar a los países vecinos hacia compromisos.

"Hay algunas cosas para las que probablemente no estamos listos, y estoy seguro de que hay cosas para las que los rusos tampoco están listos", dijo Zelenski a los periodistas en Kiev.

Zelenski dijo que "casi el 90%" de las demandas de Ucrania se han incorporado en los borradores de los acuerdos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Zelenski mencionó varios puntos clave, como que el ejército ucraniano permaneció en un nivel de tiempo de paz de 800.000; la membresía en la Unión Europea; y fuerzas europeas, bajo el liderazgo de Francia y el Reino Unido y con un "respaldo" de Washington, asegurando "la seguridad de Ucrania en el aire, en tierra y en el mar".

Por otra parte, las fuerzas ucranianas bombardearon una terminal de petróleo, un oleoducto, dos cazas a reacción estacionados y dos barcos en una serie de ataques en suelo ruso, dijeron funcionarios el lunes.

Los ataques son parte de una campaña en curso para interrumpir el esfuerzo bélico ruso y sembrar el miedo detrás de la línea del frente, donde las tropas ucranianas, en inferioridad numérica, se esfuerzan por contener al ejército ruso después de casi cuatro años de guerra.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Médicos Sin Fronteras advierte riesgo de exclusión en Gaza
    Médicos Sin Fronteras advierte riesgo de exclusión en Gaza

    Médicos Sin Fronteras advierte riesgo de exclusión en Gaza

    SLP

    El Universal

    La atención médica vital en Gaza corre peligro ante la posibilidad de revocación del registro de ONG internacionales como Médicos Sin Fronteras.

    Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas
    Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas

    Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas

    SLP

    El Universal

    Decisiones clave sobre la presencia de tropas en eventos internacionales serán discutidas en el Senado

    Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center
    Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center

    Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center

    SLP

    EFE

    La representante demócrata Joyce Beatty presenta una demanda contra el presidente Trump por el cambio de nombre en el Kennedy Center, desatando una controversia legal.

    Migrantes venezolanos exigen respeto al debido proceso en prisión de El Salvador
    Migrantes venezolanos exigen respeto al debido proceso en prisión de El Salvador

    Migrantes venezolanos exigen respeto al debido proceso en prisión de El Salvador

    SLP

    AP

    El juez Boasberg determina que los migrantes venezolanos merecen protección legal en caso de ser trasladados a prisión en El Salvador.