Zelenski ve sólido progreso en negociaciones de paz

Kiev, Ucrania.- Los borradores iniciales de las propuestas estadounidenses para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia cumplen con muchas de las demandas de Kiev, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski el lunes, aunque sugirió que es poco probable que ninguna de las partes en la guerra de casi cuatro años obtenga todo lo que desea en las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

"En general, parece bastante sólido en esta etapa", dijo el líder ucraniano sobre las recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses que están tratando de guiar a los países vecinos hacia compromisos.

"Hay algunas cosas para las que probablemente no estamos listos, y estoy seguro de que hay cosas para las que los rusos tampoco están listos", dijo Zelenski a los periodistas en Kiev.

Zelenski dijo que "casi el 90%" de las demandas de Ucrania se han incorporado en los borradores de los acuerdos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zelenski mencionó varios puntos clave, como que el ejército ucraniano permaneció en un nivel de tiempo de paz de 800.000; la membresía en la Unión Europea; y fuerzas europeas, bajo el liderazgo de Francia y el Reino Unido y con un "respaldo" de Washington, asegurando "la seguridad de Ucrania en el aire, en tierra y en el mar".

Por otra parte, las fuerzas ucranianas bombardearon una terminal de petróleo, un oleoducto, dos cazas a reacción estacionados y dos barcos en una serie de ataques en suelo ruso, dijeron funcionarios el lunes.

Los ataques son parte de una campaña en curso para interrumpir el esfuerzo bélico ruso y sembrar el miedo detrás de la línea del frente, donde las tropas ucranianas, en inferioridad numérica, se esfuerzan por contener al ejército ruso después de casi cuatro años de guerra.