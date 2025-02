Zelenski y Putin “deben sentarse juntos”: Trump

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó calificar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, como dictador, un término que sí ha utilizado para referirse al gobernante ucraniano, Volodímir Zelenski, e insistió en que ambos deben “sentarse juntos” para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

“Creo que el presidente Putin y el presidente Zelenski deberían sentarse juntos”, dijo en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Cuando un periodista le preguntó directamente si consideraba a Putin un dictador, evitó responder y en su lugar reiteró la urgencia de poner fin al conflicto.

“Queremos detener la muerte de millones de personas. Hay jóvenes soldados que están siendo asesinados. Si vieran las imágenes del campo de batalla por satélite, nunca se ha visto algo así. Están muriendo miles de soldados cada semana”, afirmó Trump. “Por eso quiero un alto el fuego y quiero cerrar un acuerdo. Creo que tenemos una oportunidad de lograrlo”, añadió.

Trump reconoció que los soldados ucranianos están “derramando su sangre” en la guerra y son “muy valientes”, pero subrayó que Estados Unidos está gastando su “tesoro” en un país que está “muy lejos” y que, en su opinión, no está tratando a Washington de manera justa, ya que está abusando de la ayuda militar recibida.

En este sentido, insistió en que la guerra afecta más a Europa que a EU, ya que este último tiene “un gran y hermoso océano” de por medio, en referencia al Atlántico.

Trump también aseguró que está “bastante cerca” de firmar un acuerdo con Ucrania para que el país ceda recursos naturales a Washington, en especial minerales y tierras raras clave para el desarrollo tecnológico, como compensación por la ayuda estadounidense. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes estar cansado de cómo el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, está gestionando la guerra con Rusia: “No tiene ninguna carta”, señaló en una entrevista con Fox News Radio.

“Lo he estado observando durante años y lo he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y te cansas”, señaló el líder republicano, que dijo “haber visto suficiente”.