Zelenskyy lidera a Ucrania en la guerra e infunde esperanza

Hace un año, con las fuerzas rusas acechando la capital de Ucrania, los líderes occidentales temieron por la vida del presidente Volodymyr Zelenskyy y le aconsejaron marcharse. Estados Unidos le ofreció una vía de escape.

En su lugar, grabó un desafiante video en el que aparecía en una calle oscura frente a las oficinas presidenciales con sus cuatro asesores más cercanos detrás de él. "Todos estamos aquí", dijo Zelenskyy en una declaración de su determinación de permanecer en Kiev y defender la independencia ucraniana.

Fue una poderosa puesta en escena política. Desde los primeros días de la guerra, cuando pocos esperan que el ejército de Ucrania resistiera el envite ruso, Zelenskyy ha inspirado a los ucranianos a luchar. Les ha dado esperanza.

Noche tras noche, se ha dirigido a la nación con un video publicado en redes sociales. Sus voz, con formación actoral, puede ser tranquilizadora o enérgica, y se eleva con indignación moral cuando condena las últimas atrocidades rusas e institste en que los responsables serán castigados.

Habla de la rabia y del dolor por la devastación del país y el incontable número de fallecidos. Promete que Ucrania se recuperará algún día. No se cansa de dar las gracias a todos los que están en el frente. A través de los horrores de la guerra, ha inculcado la creencia de que Ucrania puede vencer.

Zelenskyy tenía apenas 41 años cuando fue elegido presidente en 2019, en gran parte por la promesa de que sería el tipo de mandatario que lucha contra la corrupción que había interpretado en un popular programa de televisión. En esos primeros años, le costó convencer a los ucranianos de que estaba a la altura del puesto y su índice de aprobación bajó.

La guerra puede convertir a los líderes en héroes o en bobos. Los problemas de Moscú en Ucrania no han hecho nada por elevar al mandatario ruso, Vladímir Putin, a ojos del mundo. Pero es como líder en tiempos de guerra como Zelenskyy ha encontrado su lugar. Muchos lo comparan ahora con Winston Churchill, el primer ministro británico que dirigió su país durante la Segunda Guerra Mundial ante los ataques de la Alemania nazi.

"Ha sido extraordinariamente bueno a la hora de canalizar una especie de espíritu nacional más amplio", indicó en una entrevista con The Associated Press Fiona Hill, especialista en Rusia en la Brookings Institution que trabajó en los tres últimos gobiernos estadounidenses. Em parte, atribuye el éxito de Zelenskky a su formación como actor. "A veces, es literal cuando decimos que este es el papel de una vida, hay un elemento de actuación en él".

Hill destacó que Churchill "no era tan gran líder en tiempos de paz como lo fue en la guerra, y él era también un actor, disfrutaba del teatro aficionado y sabía que estaba interpretando un papel".

Como líder en tiempos de guerra, Zelenskyy comenzó casi de inmediato a vestirse como tal, cambiando sus trajes de chaqueta por un vestuario completo en color verde militar. Su rostro aniñado se pobló con una barba oscura. Pareció envejecer de la noche a la mañana.

Antes de la invasión, se parecía mucho al amable maestro de historia de su serie de televisión, "Servidor del pueblo", que cuenta la historia de un hombre que sale elegido presidente contra todo pronóstico luego de que un estudiante grabara de incógnito su diatriba llena de blasfemias contra la corrupción en el gobierno. El espacio de humor, que se emitió desde 2015 hasta las elecciones reales en la primavera de 2019, era muy popular.

Michael Kimmage, quien trabajó en política de Rusia y Ucrania en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, apuntó que parte del éxito de Zelenskyy a la hora de unir al país data de los comicios de 2019, cuando ganó con el 70% de los votos y sin la división este-oeste de elecciones anteriores.

Pero para Kimmage, las "características casi churchillianas" del líder fueron una sorpresa.

"Es un antiguo actor y cómico, por lo que no es natural que desempeñe ese rol militar. Pero encajó", indicó. "No sé de dónde ha salido. Evidentemente, es una enorme consecuencia de la guerra en sí, pero no una cualidad que hubiera visto en Zelenskyy antes de la guerra".

Además de unir al país, Zelenskyy ha sido también muy eficaz a la hora de conseguir que el mundo apoye a los ucranianos y les proporcione un flujo constante de dinero y ayuda militar que los han mantenido en la lucha. Tras docenas de discursos por videoconferencia, Zelenskyy salió por primera vez del país desde el inicio de la guerra en diciembre para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca y dirigirse al Congreso. A principios de febrero visitó Londres, París y Bruselas.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada la semana pasada, Zelenskyy fue implacable al implorar a los aliados que se mantengan firmes junto a Ucrania y no desperdicien un minuto. Rusia es Goliat, dijo, y Ucrania es David con la honda.

"No hay alternativa a la velocidad", afirmó el mandatario. "Porque es de la velocidad de lo que depende la vida".

Su llamado a enviar más armas cada vez más potentes al país ha ido limando la resistencia. Recientemente se vio recompensado con misiles de largo alcance, sistemas avanzados de defensa aérea y modernos carros de combate que ayudarán a su gobierno a tratar de recuperar territorios a medida que la guerra se adentra en su segundo año.

A pesar del evidente poder de Zelenskyy, su asesor Mykhailo Podolyak, uno de los cuatro hombres que aparecen tras él en el video del inicio de la guerra, matiza los elogios.

"Me pone en una posición un poco incómoda, porque por una parte, por supuesto, veo a un presidente que está en su sitio", dijo Podolyak a la AP. "Es muy frío. Tiene un temple de acero, una voluntad de hierro, una voluntad fantástica para asumir responsabilidades y demás".

Pero, según Podolyak, el conflicto ha mostrado que Ucrania tiene mucha gente con la misma voluntad de hierro: "Es decir, este país no se puede romper porque hay mucha gente que siempre estará en contra de que lo rompan, y que nunca se arrodillará, que siempre estará lista para asumir responsabilidades".

Hill señaló que Zelenskyy no es el único que ha dado un paso al frente durante la guerra. A diferencia de Rusia, donde el operativo se dirige de arriba a abajo, para Ucrania se trata de una lucha existencial.

"En realidad, creo que todos los ucranianos, en su mayoría, han dado también un paso al frente", afirmó. "Piense en toda la gente que ha ido al frente, en toda la gente que básicamente ha tenido que enfrentarse a esto cada día. Esto es un esfuerzo nacional".

Antes de asumir el cargo, Zelenskyy viajó a su ciudad natal, Krivói Rog, para visitar la tumba de su abuelo, un oficial del Ejército Rojo que luchó contra los nazis en la IIGM. Un amigo de la familia, Oleksandr Krizhov, un dentista de 73 años, contó a la AP que le preguntó al padre del mandatario, profesor universitario, por qué lo había hecho.

"Fue una promesa a su abuelo: 'No te avergonzarás de mí'", señaló.