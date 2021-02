"4T tiene prisa por aprobar contrarreforma de AMLO", dice el PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados pidió a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Comisión de Energía, que realmente se tomen en cuenta las propuestas que se vayan a presentar en el Parlamento Abierto para analizar la contrarreforma eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a fin de evitar simulaciones.

"Es evidente que la mayoría legislativa tiene prisa por acelerar la discusión y aprobación de la iniciativa preferente de López Obrador antes de que culmine esta legislatura, tal vez porque Morena teme perder el control de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones", aseguró la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña.

Este lunes, por acuerdo de la Jucopo, la Junta Directiva de la Comisión de Energía anunció que convocará a Parlamento Abierto, los días 11 y 12 de febrero, como parte del proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, que presentó el titular del Ejecutivo Federal el pasado 1 de febrero.

Al respecto, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, pidió que las propuestas que sean presentadas por especialistas, académicos, organizaciones civiles, funcionarios y demás interesados, realmente se valoren y de ser pertinentes se incluyan en el dictamen respectivo, "y que no suceda lo mismo que en parlamentos sobre otros temas, como los de la reforma educativa o los fideicomisos, que simplemente fueron ignoradas por la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados, para no tocar un ápice las iniciativas del Ejecutivo".

"La iniciativa presidencial ha generado muchas críticas de diversos sectores que consideran que desplaza la generación de energías limpias, favorece la emisión de gases de efecto invernadero; afectará las inversiones en el sector, enviará un mensaje de incertidumbre económica y desatiende los compromisos adquiridos por México en el T-MEC", alertó.

Por su parte, la diputada perredista Mónica Almeida, aseguró que México perderá cerca de 20 mil millones de dólares de aprobarse la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ya que este es el montó al que ascienden las inversiones comprometidas en proyectos eléctricos, bajo la legislación vigente que habría que indemnizar por el cambio de reglas que pretende favorecer a la CFE.

Asimismo, aseguró que no se puede imponer una política pública basada en una corazonada o rencores del pasado, ya que la exposición de motivos de la iniciativa se aboca a señalar que los problemas energéticos del país son del pasado, pero carece de evidencia y claridad propositiva en las adecuaciones legales, que además son evidentemente inconstitucionales.

"Dentro de las omisiones que más llaman la atención, es la nula referencia a las instituciones internacionales, líderes en el análisis de regulación energética como la IEA o la OCDE y señala como ejemplos de similitud a lo que se pretende hacer a casos de supuesto éxito en Irlanda, Singapur y China mencionados de manera sesgada, sin criterios ilustrativos claros más allá de su característica de planeación, dejando clara la débil justificación a las ocurrencias", comentó.

La perredista mencionó que de ser aprobada esta reforma propuesta por López Obrador, y al ser contraria a las disposiciones constitucionales, se vendrían encima muchos casos de judicialización y la evidente declaratoria de inconstitucionalidad provocará que genere una ola de amparos que le costarían miles de millones al erario público.

Recordó que se tendrían implicaciones legales internacionales por parte de Estados Unidos al incumplir tratados como el T-MEC, ya que en este se observa una férrea defensa por el medio ambiente y la libre competencia de mercado que propone el Presidente estadounidense.

"Es imposible adelantar la aprobación de la iniciativa presidencial en materia de la industria eléctrica, ya que se requiere prácticamente rehacer el documento y que este sea un beneficio real y tangible para los mexicanos", indicó.

La integrante de la Comisión de Energía, reitera la necesidad de mejorar la política energética del país, pero que un tema tan trascendental para el futuro de México, se requiere que se involucre a quienes están directamente relacionados, a los académicos, a la iniciativa privada y por supuesto a la Secretaría de Energía y al Director de la Comisión Federal de Electricidad, quienes con sustento verdadero deben demostrar que efectivamente la propuesta presidencial representará un beneficio para los Mexicanos, esto a través del ejercicio del Parlamento Abierto que ya fue aprobado en la Comisión de Energía.

"Esperemos que el Parlamento Abierto no sea una simulación más, ya que en algunos medios se ha señalado que Morena y sus aliados aprobarán la iniciativa, en los términos en los que fue enviada por la Presidencia", dijo la legisladora perredista.