80% de unidades de salud ya operan en Acapulco; AMLO hará gira de trabajo

Jorge Alcocer, titular de Salud (Ssa), informó que tras el paso del huracán "Otis" en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, de las 110 unidades de primer nivel de atención ya se encuentran operando el 80%, además de que se han aplicado 3 mil 882 dosis aplicadas contra Covid-19, tétanos-difteria, influenza, sarampión, entre otras.

"Al igual que en la pandemia, sin la ayuda de las comunidades, sin la ayuda de la población no se logrará la restructuración, el levantamiento de Acapulco y lo estamos logrando", afirmó.

En el martes del Informe del Pulso de la Salud, el secretario destacó que hay 45 Unidades Médicas Móviles en Acapulco y Coyuca de Benítez, quienes ofrecieron este fin de semana 21 mil 065 atenciones.

"Como ustedes saben, la atención comunitaria es amplia y de las 110 unidades de primer nivel de atención ya se encuentran operando el 80%. 45 Unidades Médicas Móviles en Acapulco y en Coyuca de Benítez y solo el fin de semana se atendieron 21 mil 065 pacientes.

"Y aquí señaló las primeras causas de mortalidad donde destacan las infecciones respiratorias agudas de 25%, la diabetes mellitus 23%, hipertensión arterial 20% de los casos y le siguen enfermedad diarreica y aguda y traumático que eran los primeros días encabezaron esta necesidad de consulta", señaló.

Indicó que algunas de las acciones a realizar es el continuar con el análisis de las claves de medicamentos del material de curación que arribarán al Centro de Abasto; se continuará con la supervisión de las consultas, de las atenciones y la notificación de las enfermedades sujetas a vigilancia epidémica "pero no tiene sustento hasta ahora porque ha habido la prevención necesaria".

Además, indicó, se continuarán las brigadas de limpieza y saneamiento con apoyo de la Coordinación de la Acción Comunitaria del IMSS Bienestar", explicó,

Mencionó que se han ejecutado estrategias de nebulización espacial y térmica en 589 hectáreas en donde se estima que viven 53 mil 010 personas.

Viaja AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no visitará las colonias afectadas por el huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero, y que su gira de trabajo de esta tarde será en la Base Naval de ese puerto.

"No (visitar colonias afectadas) vamos a la reunión en la base Naval de Acapulco".

Señaló que ha estado más de tres ocasiones en Acapulco desde que "Otis" devastó el puerto; "lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco. Fui desde el primer día, recorrí todo y me di cuenta todo lo que se necesitaba para el plan de reconstrucción".

El Mandatario dijo ya empezaron a entregarse enseres domésticos a las familias afectadas por el huracán.

"Hoy inicia la entrega de apoyos de adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías, ya se está avanzando con normalidad", informó.

El presidente López Obrador señaló que mañana se reunirá con empresarios del turismo de Guerrero para tener cuando menos 35 hoteles abiertos, para abril de 2024.

Será el estado con más efectivos de la GN

Con la llegada de cerca de 10 mil elementos al puerto de Acapulco, tras el paso del huracán "Otis", el estado, Guerrero será la entidad con mayor número de efectivos de la Guardia Nacional (GN) en todo el país al sumar 14 mil 620 desplegados en toda esa entidad.

En conferencia de prensa y al detallar el plan de seguridad para el puerto, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), detalló que Guanajuato había sido el estado con mayor número de elementos de la GN al sumar 6 mil 670 efectivos.

"Ya sumados estos 9 mil 800 con los 5 mil 120 que ya tiene el estado asignado, tendrá Guerrero 14 mil 620 elementos. Será el estado que mayor cantidad de Guardia Nacional va a tener.

"Guanajuato que había sido el estado con mayor número tiene 6 mil 670 elementos", detalló.

En Palacio Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval informó que, tras el paso del huracán "Otis", se desplegarán 9 mil 860 elementos de la Guardia Nacional en 38 cuarteles de forma permanente, para garantizar la seguridad, paz y tranquilidad de la población, y donde se buscará el apoyo de la iniciativa privada para obtener terrenos para construir estos cuarteles.