A 16 años, hay incertidumbre en Pasta de Conchos

CHIHUAHUA, Chih., febrero 19 (EL UNIVERSAL).- A Elvira Martínez Espinoza le llegó el pasado miércoles una fotografía de los inicios de los trabajos de rescate de los restos de 63 mineros que quedaron enterrados en la mina Pasta de Conchos hace 16 años. Allí quedó su esposo Jorge Bladimir Muñoz Delgado.

Un día antes, las familias de los mineros se reunieron con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero nunca les informaron que al día siguiente iniciarían los trabajos de excavación de dos lumbreras en esa zona.

"No supimos. No nos enteramos, no fueron para decir: 'Mañana se tiene pensado hacer este acto como arranque de obra'. No le doy mucha importancia. Lo que más importa serán los informes que den el próximo 1 de marzo", considera la viuda.

La desconfianza que se le escucha a la señora no es gratuita. A lo largo de 16 años les han prometido el rescate. El actual gobierno federal les dijo que empezarían los trabajos en septiembre de 2021. Elvira y familiares esperan la reunión del próximo 1 de marzo para que les den informes.

El acuerdo de reuniones cada dos semanas se tomó un día antes del supuesto arranque de los trabajos. El martes pasado, autoridades de CFE y la STPS explicaron que el rescate se daría en tres fases: la primera será la elaboración de dos lumbreras que servirán como respiradores para la obra principal.

La segunda será la construcción de rampas y túneles para acceder a los puntos donde se presume se encuentran los restos y la tercera será la búsqueda y rescate.

"No creo mucho en esos planes de trabajo que se realizan", comenta Elvira.

Pero después de 16 años, para muchas familias es un halo de esperanza. Tomasita Martínez, viuda del minero Reyes Cuevas Silva, tiene fe en que ahora sí se concrete el rescate. "Ojalá se haga justicia. Dios quiera", repite.

En 16 años sólo han mirado promesas y ahora, aunque sea, ven un poco de luz. "Son 16 años luchando para nada. Muchos se quedaron con la ilusión, no sólo viudas, también padres, madres, nunca vieron que sacaran a sus hijos", lamenta la viuda.

Persisten dudas

Elvira Martínez dice que todavía tienen dudas. Cuenta que en la reunión, la CFE comentó que ya estaban negociando con una empresa los trabajos de la fase dos. Pero dice que nunca mencionan qué empresa. Así fue la sorpresa cuando se enteraron de que la paraestatal adjudicó los trabajos de los tiros verticales al consorcio de Desarrollos de Terracerías S.A. de C.V. y PROACON México S.A. de C.V. por un contrato de 308 millones 909 mil 643 pesos.

En un comunicado, la organización Familia Pasta de Conchos criticó que se hubiera asignado la obra a la empresa Desarrollos de Terracerías, "consentida" de Palacio Nacional y de la que es dueño el empresario Olegario Vázquez Raña.

Otras inconformidades

En la reunión de septiembre de 2021, las autoridades se comprometieron, a la par del rescate de los restos, a realizar obras en las comunidades: pavimentación, agua, electrificación, universidades, hospitales. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que construirían tres polideportivos.

Elvira dice que es necesario un hospital especializado para mineros, quienes se enferman y mueren de neumoconiosis. Tomasita Martínez dice que sí son necesarios especialistas médicos, pero también que arreglen las colonias. Aunque para ella, lo que más interesa es el rescate.