A 32 años de su fundación, el PRD está más vivo que nunca: Zambrano

En el marco de su 32 aniversario, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reiteró que el partido está más vivo que nunca, además mencionó que es un referente en la izquierda progresista del país.

Además, subrayó que son un partido lleno de historias, de luchas sociales, de representantes de los sectores obreros, campesinos, ferrocarrileros, mineros, de trabajadores de la salud y estudiantiles.

"Sorteamos crisis y decisiones que nos han vuelto más fuertes al interior, más unidos con nuestra militancia y simpatizantes, y más claros de nuestras responsabilidades ante el país", resaltó.

En Morelia, Michoacán, el líder izquierdista, dijo que a 32 años de fundación del partido no se podría entender el México de la transición democrática y de los derechos para la gente.

Zambrano Grijalva, dijo que el nacimiento del partido en 1989 fue el resultado de una lucha democratizadora y como respuesta a un viejo régimen político.

"Ese régimen concentrador del poder anti democrático que no respetaba a las minorías, que ganaba elecciones haciendo trampas y tirando el sistema, controlándolas desde la Secretaría de Gobernación. Por ello, varias fuerzas decidimos juntarnos para impulsar un proyecto alternativo de nación, en contra del autoritarismo del PRI de Salinas, de Bartlett y otros", explicó.

Dijo que actualmente, en este proceso electoral cuentan con miles de magníficas candidaturas ganadoras encabezadas por jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, migrantes, de la comunidad LGBTTTI+.

"El PRD ha gobernado, ya sea solo o en alianza con otros partidos, diversas entidades de la República, en las que no se había tenido alternancia...Hoy el PRD está presente en los millones de simpatizantes, y más de un millón 200 mil militantes en los más de los mil 400 municipios de México", mencionó.

También, dijo que ahora, en pleno 2021 -a 32 años de nuestro nacimiento- López Obrador y Morena han regresado a reconstruir ese viejo régimen, acentuando sus peores prácticas, lo cual les recuerda que su propósito fundacional sigue presente: acabar con esas intenciones autoritarias, antidemocráticas, populistas, centralizadoras y dictatoriales.

"Aunque en 2018 Morena engañó a millones de personas y no pocos simpatizantes de la izquierda, ahora muchos de ellos se están dando cuenta que Morena no tiene ni una pizca de izquierda, sino al contrario, son enemigos de las prácticas democráticas, de sus instituciones, de la división de poderes y de la justicia social", resaltó.

Señaló que basta ver cómo Morena desapareció fideicomisos que beneficiaban a millones de personas y favorecían el desarrollo del país; recortaron presupuestos tanto a instituciones como a programas sociales; militarizan la seguridad pública, militarizan los puertos; centralizan las compras y dejan en desabasto de medicamentos a niños y niñas con cáncer; modifican la estructura de la Administración Pública y la hacen menos eficiente convirtiéndola en un cascarón.

"López Obrador se asume como portador de una moral que no tiene. Basta ver los muchos casos de corrupción que hay en su gobierno, de nepotismo, de compras sin licitación, de amiguismos, de compadrazgos, de pago de favores", subrayó.

Agregó que México no está bien y que no va por buen camino, además de que no existe una estrategia del gobierno para enfrentar esta situación, "este gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas, al contrario, ha agudizado los mismos. Solo está empeñado en polarizar, y en tratar de ganar elecciones a como dé lugar".

Indicó que ellos como PRD, reconocen autocríticamente, que han cometido errores y que han aprendido de sus amargas experiencias y resalto que no caerán de nuevo en ello.

Sin embargo, recalcó que López Obrador y Morena son los responsables del desastre en que hoy está el país, del criminal manejo que han hecho de la pandemia, de la también criminal "austeridad republicana", la que así le llaman por lo que no se destinaron los recursos necesarios para el mantenimiento del Metro de la Ciudad de México y que provocó la muerte de decenas de personas.

Ante este escenario ominoso, dijo que el PRD en todos sus espacios y con toda nuestra gente, con todas las compañeras y compañeros, ha alzado la voz y ha hecho propuestas.

El líder perredista reiteró que es necesario seguir trabajando con ahínco, desde todas las esferas, para la construcción de un nuevo modelo democrático, igualitario y republicano de desarrollo nacional en todos sus aspectos.

"Ahora más que nunca necesitamos hacer llegar nuestro mensaje a todas y todos los ciudadanos de nuestro país, el mensaje de que somos un PRD de vanguardia, comprometido especialmente con el derecho de las mujeres a la plena igualdad frente a los hombres en todos los terrenos, los derechos de los jóvenes, de la diversidad sexual, de los adultos mayores, de los trabajadores, de todo el pueblo de México indefenso para promover el respeto a los derechos humanos, políticos y sociales", reiteró.

Para finalizar dijo e para lograr los anteriores objetivos, es urgente que este 6 de junio se cambie la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y ganen la mayoría de los cargos de elección popular que hoy disputan, "Somos en el PRD una gran familia que dialoga, que discute y consensa, que rechaza el culto a la personalidad".

"Ponemos y ejercemos los valores de la democracia: La tolerancia, el respeto a los demás, la pluralidad, la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad...¡El PRD está más vivo que nunca!, finalizó Zambrano Grijalva.