¿Cambió Xóchitl Gálvez su opinión sobre al aborto?

Apenas en julio pasado, Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México, aseguraba que al aborto es un tema legal y se mostraba a favor de la interrupción del embarazo, sin embargo ahora tiene una postura diferente.

"Yo soy creyente pero yo como política no tengo derecho a imponer mi moral sobre la moral de alguien más, no tengo derecho a juzgar a ninguna mujer, más allá de mis creencias, la Corte ha definido el tema de la interrupción legal del embarazo y es un tema legal, pero también creo que no es posible que las mujeres que deciden tener a sus hijos la pasen tan mal, no hay estancias infantiles, no hay una red de apoyo para las madres solteras, que fácil es decirles aviéntense el paquete cuando el estado te deja sola, yo lo que creo que es que hay que apoyar a ambas, yo creo en las libertades", dijo Xóchitl Gálvez en una visita en Puebla.

En el marco de la jornada por el Día de Acción Global por el Aborto Seguro, Legal y Accesible, la senadora panista fue cuestionada sobre dicha conmemoración.

Esto opina Xóchitl Gálvez

"Se acerca el 28 de septiembre, usted siempre había opinado en relación al tema del aborto, sobre este tema y siempre lo había festejado año con año, este año cuál va a a ser su postura?", le preguntó un estudiante de derecho en un evento, a lo que Gálvez respondió:

- "Yo mi postura es que encabezo un frente amplio en el que caben diferentes posturas y seré respetuosa de cada una".