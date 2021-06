A 51 días del accidente en la L12 del metro no hay responsables: PAN

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamentó que a 51 días del accidente de la Línea 12 del Metro que cobró la vida de 27 personas y decenas de heridos, no hay un sólo funcionario responsable o detenido.

En rueda de prensa, la senadora Kenia López Rabadán expuso "han pasado 51 días y no hay un sólo responsable de la tragedia del metro. 51 días en donde la omisión y la negligencia de López Obrador y sus amigos se han materializado cada día contra las víctimas del accidente de la Línea 12".

Acompañada de diputados y senadores dijo que desde el PAN siguen exigiendo resultados en las investigaciones y castigo a los responsables en la construcción y mantenimiento de la llamada Línea Dorada.

"Ni Claudia Sheinbaum, ni Marcelo Ebrard, ni Mario Delgado, ni López Obrador han tenido la dignidad para decir quién es el responsable", dijo en la sede del Senado.

Consideró una lástima que estemos ante la peor opacidad de este Gobierno y llegar a 51 días y esta ciudad sigue sin tener respuesta.

"Hemos visto cómo incluso hay una defensa a ultranza desde las mañaneras de esta irresponsabilidad. Exigimos nuevamente hoy, desde aquí, desde la Comisión Permanente que López Obrador reconozca el problema, que efectivamente haya un tercer peritaje y que por supuesto no sean los culpables los que hagan la investigación, eso es absolutamente ridículo".

López Rabadán planteó a nombre del PAN que se realice una investigación objetiva y técnica.

"Seguiremos impulsando esa propuesta, una investigación objetiva, no de políticos, sino de técnicos. Lo requiere México, lo requiere la Ciudad de México y sobre todo lo requieren las víctimas de esta tragedia", destacó.