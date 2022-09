A 8 años, señalan obstáculos en investigación de caso Ayotzinapa

A-AA+

A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, diputados señalaron retrasos y obstáculos en las investigaciones, provocadas incluso por grupos al interior de la Fiscalía General de la República y el Ejército.

El diputado Manuel Vázquez, alias Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa subió a tribuna recordando que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.

Durante la efeméride en la sesión de este martes, acusó que en los últimos días se han evidenciado filtraciones, calumnias, dimisiones y la desestimación de órdenes de aprehensión.

"Parece que existen sectores dentro de la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el Ejército mexicano decididos a sembrar obstáculos que hagan más difícil llegar al fondo de los ellos", señaló.

Sin embargo, aclaró que se trata de grupos que desde su interior actúan en contra de estas instituciones.

El diputado Gerardo Fernández Noroña pidió hacer un pase de lista con los nombres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"¡Presente!", respondían los diputados a cada nombre, con el puño en alto.

El petista continuó con su intervención señalando a quienes utilizan el dolor de los madres y padres de los estudiantes.

"Equiparar al Gobierno de Peña que ocultó lo que sucedió y a los altos mandos militares que estuvieron involucrados con el narco en la desaparición forzada, es de una desvergüenza inaudita, porque claro que se ha avanzado", sostuvo.

El diputado Armando Gómez, del Partido Verde, subrayó que no pueden permitir que quienes atentan contra la vida de estudiantes queden en la impunidad.

Los diputados de oposición enlistaron los tropiezos en la investigación de la desaparición de los estudiantes, como la cancelación de 21 órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, la falta de policías ministeriales en esta área y la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo.

A nombre del PRD, la vicecoordinadora Elizabeth Pérez recordó que los culpables no han sido procesados por este caso: mandos del Ejército, policías locales, servidores de alto nivel en confabulación con el crimen organizado.

"Lo que es inaudito es que la FGR opere como un filtro en la impartición de justicia, no a favor de las familias de los estudiantes, sino de esos personajes que hacen de México uno lleno de sangre, corrupción e indolencia", señaló.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera dijo que los hechos recientes en torno a la investigación del caso Ayotzinapa hacen perder la confianza en el gobierno.

"¿Qué ocultan?, ¿A quién protegen y por qué?, ¿Cuántos sexenios pasarán para que las víctimas tengan justicia?", cuestionó.

En voz del grupo parlamentario del PRI, la diputada Carolina Dávila dijo que se debe promover la transparencia y la imparcialidad, a fin de dar justicia a las familias de los normalistas. "No podemos permitir otro Ayotzinapa".

En tanto, Yesenia Galarza (PAN) lamentó que a ocho años se desconozca qué pasó con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

La sesión cerró con otra cuenta para conmemorar a los estudiantes: "... 40, 41, 42, 43 ¡Justicia!", exclamaron los legisladores en el pleno de San Lázaro.