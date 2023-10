"Que ningún estadounidense de origen mexicano vote por él", dice AMLO sobre aspirante republicano

El presidente

calificó como "disparates" y politiquería, que no debe preocupar, los señalamientos del aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Vivek Ramaswamy, de que si gana las elecciones invadiría México si el próximo gobierno no detiene a los cárteles de la droga."Como vienen las elecciones en Estados Unidos hay una especie de competencia a ver quién dice más barbaridades, quien es más atrevido para amenazar a México, culpar a México con juicios temerarios, eso está asnado en Estados Unidos."¿Qué debemos de hacer?, no tomar en serio esas declaraciones, son disparates, así, no tomarlos en serio, es politiquería, ni siquiera es política y ante la ofensa, estar orientando a los ciudadanos de Estados Unidos".En conferencia de prensa, el Mandatario aseguró que quienes hablan de México no les va bien como el influyente senador demócrata – de origen cubano- Robert Menendez, acusado de presuntamente aceptar cientos de miles de dólares, entre ellos lingotes de oro, en sobornos, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos."Los que hablan mal de México no les va bien y eso que van a invadir a México, que ningún estadounidense de origen mexicano vote por él, porque el que no quiere a su patria no quiere a su madre" llamó el Presidente de México.