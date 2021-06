A Africam Safari la pandemia "casi lo caza", pero sale adelante

La pandemia fue una temporada difícil para el parque de conservación de vida silvestre Africam Safari.

Gregory Camacho, director de desarrollo del recinto, explicó que la crisis sanitaria causó grandes estragos porque a diferencia de otras organizaciones ellos no pudieron reducir gastos.

"Tuvimos que mantener los cuidados, nutrición y atención médica de miles de animales además de los sueldos de todos. Se nos dificultó muchísimo continuar con las labores de rescate y apoyo de animales que continúan sufriendo de las presiones causadas por la mano del ser humano", compartió en conferencia de prensa.

Pero en medio de esta situación y mientras el recinto estuvo cerrado también recibieron nuevos integrantes con la llegada de cuatro elefantes. Uno de ellos, llamado Lester, que contará con un sustento económico gracias a la marca de colchones que le da nombre al animal.

Tanto Gregory como Frank Carlos Camacho, director general de Africam Safari, así como representantes de la marca de colchones, celebraron la tarde de este jueves el nacimiento y apadrinamiento del pequeño elefante con un evento dentro de las instalaciones del parque de conservación y como una forma de unir esfuerzos para la protección y conservación de elefantes africanos.

"Ahora más que nunca necesitamos buenas noticias, saliendo de la pandemia todos nos encontramos un poco cansados, preocupados, quizá un poco quebrados, pero lo mejor es que eno nos encontramos solos", señaló Gregory.

"Esperamos que esta historia inspira a otras organizaciones para trabajar juntos".

El recinto ubicado en Puebla tiene una población de 5 mil 500 animales y más de 500 especies. Al respecto Frank Carlos Camacho, director General, resaltó que el elefante africano es el animal terrestre más grande del planeta y quedan menos del 10% de los que había hace diez años de ahí la importancia de su conservación pues se cazan 100 al día solamente por sus colmillos.

"Hoy reafirmo el compromiso de 'Africam Safari' de evitar la extinción de los elefantes africanos, no se van a extinguir mientras Africam exista y logremos encontrar esa sinergia con empresas", apuntó.

"Nuestro trabajo para evitar la extinción no se detiene por nada incluso con la pandemia".

Lester tiene 7 meses y esperan que viva 70 años y continúe con la especie. Los directivos del parque apuntaron que han rescatado animales no nada más de los circos sino de la que consideran la amenaza número 1 de extinción en México que es el tráfico ilegal de fauna.

"Africam es el centro de recepción de fauna silvestre. Rehabilitamos todos los que se pueden para ser liberados y los que no se puede los incorporamos a programas de conservación", detalló Frank.