"A AMLO le gustaría concentrar el poder como en los 50"

El académico José Woldenberg consideró que al titular del Ejecutivo federal le gustaría concentrar el poder como en los años 50, razón por la que cuestiona y ataca de manera frontal a todas las instituciones.

"Al presidente no le gusta la fragmentación del poder, no le gustan los organismos autónomos, no le gusta el congreso... No me cabe la menor duda de que a él le gustaría concentrar el poder como se hacía en los años 50", estimó.

Por lo anterior, dijo, el presidente López Obrador interviene en el proceso democrático, como él mismo lo aceptó el lunes martes en su conferencia matutina al confirmar su injerencia en las investigaciones que inició la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, del PRI y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Ante esto, Maite Azuela cuestionó al exfuncionario del Instituto Federal Electoral sobre cómo es posible detener estas intromisiones del presidente por las vías legales, quien se limitó a decir que el INE y el Tribunal Electoral se han comportado a la altura. Sin embargo, apuntó que el mandatario debería de ser el primer interesado en evitar los conflictos post electorales.

También recordó que el hoy presidente López Obrador fue uno de los que empujaron la legislación para que los gobernantes no interfirieran en los comicios, como acusó en 2006 al entonces presidente Vicente Fox.

En tanto, a preguntas de Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra-Acosta, Woldenberg subrayó que los ataques que hace el presidente al INE no los había visto en los más de 30 años de existencia de un órgano electoral.

Y advirtió que el actuar de éste, al intervenir en el proceso democrático, podrían servir de arma para que las demás fuerzas políticas puedan impugnar resultados bajo el argumento de la intromisión de López Obrador.

Algo que, en concordancia con Valeria Moy, puede ayudar a montar un escenario de conflicto post electoral.

"Un presidente tendría que nutrirse de la diversidad de México. Pero la dinámica de confrontar lo está desgarrando a él y a las instituciones", lamentó.