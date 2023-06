A casi 4 años, proceso contra Vera Carrizal llega a etapa intermedia

A-AA+

OAXACA, Oax., junio 27 (EL UNIVERSAL).- Este lunes 26 de junio, la sobreviviente de feminicidio, María Elena Ríos Ortiz anunció que tras casi cuatro años del ataque con ácido que sufrió el 9 de septiembre de 2019, el proceso que enfrenta contra el presunto autor intelectual del intento de feminicidio en su contra, Juan Vera Carrizal, llegó a su etapa intermedia; sin embargo, la audiencia programada para ayer lunes, fue pospuesta.

La joven dio a conocer que antes la defensa del señalado, quien se encuentra en prisión preventiva, ha interpuesto al menos 15 amparos para evitar que el proceso siga su curso.

Entre éstos, en cuatro ocasiones ha intentado reclasificar el delito, de feminicidio en grado de tentativa, a lesiones.

Luego de notificar en sus redes sociales, que la audiencia se llevaría a cabo este lunes, María Elena agregó que ésta fue pospuesta, por la falta de compromiso de la defensa con la causa penal.

"Esta audiencia representa la mitad del proceso que aún me falta por caminar", señaló la joven originaria de la Mixteca de Oaxaca, quien recordó que de acuerdo con la carpeta de investigación, Vera Carrizal habría planeado el ataque con cuatro persona más, entre ellas, su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, quien continúa prófugo.

Asimismo, exhortó al Tribunal a validar los medios de prueba con base en el juicio oral y no permitir supuestos elementos periciales que nunca fueron analizadas como medios de prueba.

"Esperé casi cuatro años, en los que cada día es un esfuerzo, pues he vivido atentados junto con mi familia. Y es mi derecho, se me permita mi participación como víctima, sin revictimización y sin vejaciones", dijo.

María Elena Ríos Ortiz pidió al tribunal resolver sin discriminación y con perspectiva de género.

No se ha dado a conocer la nueva fecha de la audiencia.