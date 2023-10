García Harfuch convoca a conferencia este miércoles; alista destape

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, brindará un mensaje a medios de comunicación este miércoles 20 de septiembre.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL confirmaron que el extitular de la SSC anunciará el registro a su candidatura para disputar la Jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones de 2024.La cita es a las 13:00 horas en el salón Galicia del Hotel Holiday Inn, ubicado en Viaducto Río de la Piedad 260 en la colonia Magdalena Mixhuca, alcaldía Venustiano Carranza.El pasado 9 de septiembre, García Harfuch presentó su renuncia para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de la República.A través de un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, agradeció a Sheinbaum Pardo por haberlo designado como titular de la policía capitalina, lo que le permitió servir en tiempo completo a la ciudad.Agradeció, también, a sus compañeras y compañeros, todos elementos de la policía de la ciudad, por haber trabajado con absoluta determinación para las mejoras en la ciudad.Omar García Harfuch nació en 1982 en Cuernavaca, Morelos, y es nieto del general Marcelino García Barragán e hijo de Javier García Paniagua, extitular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y de la actriz María Sorté.Designado en octubre de 2019, estuvo al frente de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) poco más de 3 años y medio, y logró la reducción de los índices delictivos en la capital.Al lado de su equipo de trabajo encabezó operativos para dar con líderes criminales, atacar estructuras de extorsionadores, tráfico de drogas y grupos ligados con cárteles de la droga que buscaban asentarse en la capital, entre otras.Fue calificado por la ahora candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum como el "mejor policía de México" y como jefe general de la PDI encabezó la investigación del caso Artz Pedregal, el asesinato de Norberto Ronquillo.Además, coordinó la captura de Dámaso López Núñez cabeza del Cártel de Sinaloa, el 2 de mayo de 2017, en la colonia Anzures y también estuvo detrás de la detención de Pedro Ramírez Pérez, "El Jamón", de La Unión Tepito y Jorge Flores Conha, "El Tortas", de La Fuerza Anti Unión.El 26 de junio de 2020 sufrió un atentado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes lo emboscaron cuando se dirigía al gabinete de seguridad, sobre la avenida Paseo de la Reforma.Este lunes, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena aprobó la convocatoria para definir sus candidaturas a las ocho gubernaturas y la Ciudad de México en las elecciones de 2024.Morena determinó que los aspirantes a las gubernaturas no deberán pedir licencia, no harán recorridos y se definirán por encuesta.Los consejeros estatales del partido elegirán a dos hombres y dos mujeres entre los aspirantes que se registren. Mientras la Comisión Nacional de Elecciones podrá determinar la inclusión de perfiles de acuerdo con lo señalado en el estatuto.Los aspirantes podrán ser tanto militantes y personas externas al partido; no deberán recurrir a anuncios espectaculares, ni utilización de programas sociales, ni intervención de servidores públicos.